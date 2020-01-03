半導體零組件廠瑞耘(6532)與美國OEM客戶合作建立先進製程設備零件功能測試平台，以及新產品靜電吸盤將逐步貢獻業績，且伴隨著半導體產業景氣回溫，遞延訂單挹注，今年業績可望重回成長軌道，股價逆升至波段高點。

瑞耘去年業績雖成長停滯，但OEM產品由原本僅供應售後市場，進而與客戶共同開發先進設備，已與美國OEM客戶合作建立先進製程設備零件功能測試平台；另一方面，創新設計靜電吸盤(E-Chuck)使用於自動搬運系統，去年上半年已進入客戶RD驗證階段，今年可望展現成效。

去年受半導體廠資本支出趨緩，部分訂單延後認列影響，瑞耘去年營運比前年下滑，2019年前11月營收4.14億元，較前年同期減少2.81%。

法人預期，瑞耘在強化產品功能測試平台，與大客戶美商應用材料加強合作，加上瑞耘靜電吸盤新產品開始導入自動搬運系統，將逐步貢獻業績，預估瑞耘今年營收可望成長超過1成，將刷新歷史新高紀錄。

此外，瑞耘上月董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債新台幣2.525億元，將用以擴產。

瑞耘2019年前三季營收3.33億元，毛利率34.12%，營業淨利6965萬元，稅後盈餘6088萬元，年減25.95%，EPS 1.93元。

(時報資訊)