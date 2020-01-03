床上的小情趣也許能為彼此的感情升溫，但尺度卻要好好斟酌，日前急診科醫師上節目分享一案例，80歲的阿嬤就診說排尿會痛，確診後竟發現是因為陰道、下腹中塞滿了樂高玩具，讓大家被驚得啞口無言。

急診科醫師田知學在節目《醫師好辣》中分享，有位80歲的阿嬤來看病，因為尿尿的時候會痛，說完便一直瞪著丈夫。乍聽之下，好像是尿道感染，醫師便安排阿嬤作檢察，殊不知一照X光，竟發現阿嬤的下腹部塞滿了疑似樂高玩具的東西。

經詢問後，才發現原來是阿公往阿嬤的下體塞了樂高，便趕緊請來婦產科的同仁，將阿嬤下體內的異物取出。後來婦產科的醫師也痛罵了阿公一頓，因為樂高是有稜有角的玩具，硬塞入下體，其實刮傷了阿嬤，才導致尿尿會痛。

取出所有玩具後，將其裝在塑膠袋歸還給阿公，而阿嬤見狀，許是因為特殊情趣惹禍，竟進了醫院而感到害羞，便痛罵阿公，「你這個老不羞，你還想拿回去給孫子玩？」而醫師也特別提醒，增添情趣需要用對物品，否則原本的歡愉會變成受難。

(中時電子報)