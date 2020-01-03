勇士總教練科爾(Steve Kerr)對於現今「買犯規」「碰瓷」的文化頗不以為然，「現在我們對進攻者太優遇了，我希望聯盟能夠改回去，回到過去那個進攻球員真正必須靠自己打敗對手的年代。」

柯爾是90年代公牛王朝的射手，當時聯盟仍採用「盯人防守」(一對一防守)，也允許防守球員直接伸手觸碰進攻者(hand-checking rule)。近身的肉搏造就了很多偉大球星，包括專長防守的名人堂球星，例如皮朋(Scottie Pippen)、穆湯波(Dikembe Mutombo)、莫寧(Alonzo Mourning)。

科爾表示：「現在的進攻者只要欺騙裁判就可以罰球了，假摔、亂甩、勾手在聯盟裡四處氾濫。有些輕微的犯規在街頭籃球都只會被一笑置之，拿到NBA卻可以換到兩罰，聯盟真的搞過頭了。」

聯盟1998年開始限縮hand check，只允許對罰球線內背框的進攻者使用，因此球員在防守上的肌肉優勢很容易被靈活度較高的進攻者抵銷。獨行俠球星東契奇(Luka Doncic)說：「在NBA得分比我在歐洲的聯盟還要輕鬆。」

(中時電子報)