國防部今（3）日表示，為表彰故參謀總長沈一鳴上將服務軍旅期間，對提升國軍整體建軍備戰工作，功勳卓著，特奉總統核頒「青天白日勳章」，並追晉空軍一級上將，以昭懋賞。

另故于親文少將、洪鴻鈞少將、葉建儀中校、黃聖航少校、劉鎮富上尉及許鴻彬二等士官長等6員，因著有功績，分別頒贈勳、獎章，並依原階各追晉一階；故國防部總士官長韓正宏，為國軍士官最高職務，任職期間，對國軍士官制度推動與士氣提升，著有功績、足堪士官表率，總統特提升獎勵，核頒「雲麾勳章」，以表殊榮。

(中時電子報)