昨天黑鷹直升機失事導致國軍8死5傷；蔡英文總統今上午在軍事會談中指示，將在台北賓館設置場所讓民眾致意。總統發言人張惇涵表示，設置完畢後，總統會前往，也會對外說明開放時間，讓國人前往向殉職國軍致意。
蔡總統今天上午在總統府內召集國防部長、國防部副部長、副參謀總長執行官、各軍種司令等國軍將領，以及國安會秘書長、副秘書長、國安會相關幕僚，召開「國防軍事會談」。
總統及與會者先為昨日殉職國軍同仁默哀，裁示追晉沈總長一級上將，頒授青天白日勳章，總統並交付國軍「三個確保」的任務：
第一、務必確保軍心民心穩定：紀念沈總長的最好方式，就是繼續堅守崗位，共同守護國家安全。國防事務有完整分工，也有代理制度，務必在嚴部長領導下，讓國防事務如常運作，穩定軍心。
第二、務必確保台海周邊安全：各單位提高警覺，密切注意台海周邊軍事動態，第一時間快速反應、部署，務必確保台海周邊安全。
第三、務必確保裝備檢整完善：嚴格要求各部隊，務必詳細檢整裝備，維持妥善率，不容任何鬆懈。
(中時 )
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