國民黨總統候選人韓國瑜3日前往黑鷹直升機迫降罹難者靈堂上香，向家屬慰問致意，未回應媒體的問題。 （鄭任南攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜3日前往黑鷹直升機迫降罹難者靈堂上香，神情肅穆走出靈堂，未回應媒體的問題。 （鄭任南攝）

行政院長蘇貞昌3日前往黑鷹直升機迫降罹難者靈堂上香後，在靈堂外向接待的三軍代表鞠躬致敬，慰問國軍的損失。 （鄭任南攝）

前總統馬英九3日前往黑鷹直升機迫降罹難者靈堂上香後表示，心情非常的沉痛，曾經與參謀總長沈一鳴共事，是一位非常優秀的軍官，國家痛失英才。 （鄭任南攝）

前總統馬英九3日前往黑鷹直升機迫降罹難者設立在三軍總醫院的靈堂上香，並向家屬慰問致意後，一臉肅穆走出靈堂。 （鄭任南攝）

台北市市長柯文哲3日前往黑鷹直升機迫降罹難者靈堂上香。 （鄭任南攝）

民進黨副總統候選人賴清德3日前往黑鷹直升機迫降罹難者靈堂上香。 （鄭任南攝）

民進黨主席卓榮泰（右）與秘書長羅文嘉（左）3日前往黑鷹直升機迫降罹難者靈堂上香。 （鄭任南攝）

前行政院長唐飛3日前往黑鷹直升機迫降罹難者靈堂上香。 （鄭任南攝）

昨天黑鷹直升機失事導致國軍8死5傷；蔡英文總統今上午在軍事會談中指示，將在台北賓館設置場所讓民眾致意。總統發言人張惇涵表示，設置完畢後，總統會前往，也會對外說明開放時間，讓國人前往向殉職國軍致意。

蔡總統今天上午在總統府內召集國防部長、國防部副部長、副參謀總長執行官、各軍種司令等國軍將領，以及國安會秘書長、副秘書長、國安會相關幕僚，召開「國防軍事會談」。

總統及與會者先為昨日殉職國軍同仁默哀，裁示追晉沈總長一級上將，頒授青天白日勳章，總統並交付國軍「三個確保」的任務：

第一、務必確保軍心民心穩定：紀念沈總長的最好方式，就是繼續堅守崗位，共同守護國家安全。國防事務有完整分工，也有代理制度，務必在嚴部長領導下，讓國防事務如常運作，穩定軍心。

第二、務必確保台海周邊安全：各單位提高警覺，密切注意台海周邊軍事動態，第一時間快速反應、部署，務必確保台海周邊安全。

第三、務必確保裝備檢整完善：嚴格要求各部隊，務必詳細檢整裝備，維持妥善率，不容任何鬆懈。

(中時 )