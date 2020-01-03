嘉義縣山區立委候選人簡明廉3日到嘉義市黨部抗議，怒轟署名梅山黨部主委陳保復、黨代表陳信文發出的新年賀卡，直言林國慶及許能通必須「棄保」1人，卻獨漏他；國民黨縣黨部主委蔡明顯說，非縣黨部的作為，簡找錯對象了。
陳信文說，簡明廉未獲得國民黨的提名，父親陳保復是梅山鄉黨部主委、他是黨代表，他們寄發1000多張賀卡給黨員，單純是想為藍軍推薦有機會勝選的人，並沒有支持特定候選人。
簡明廉激憤地說，他是資深黨員，此次未獲黨提名，仍積極參選，國民黨是堂堂大黨，卻與「背骨」的政客偷來暗去，這樣對嗎？對他非常不公平。
蔡明顯說，國民黨在山區不提名候選人，開放黨員自由選擇，梅山鄉黨部之事是個人作為，不是縣黨部統一的作法，簡先生想太多了，到市黨部抗議也找錯對象了。
簡明廉到國民黨嘉義市黨部抗議，一度要丟雞蛋，警二分局出動警力戒備，加以規勸，制止他有脫序行為，加上簡的妻子婉言相勸，他悻悻然離去。
(中時 )
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