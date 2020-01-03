空軍黑鷹直升機（UH-60M）昨天上午在北部山區失事，造成8死5生還的慘劇，不幸中的大幸是，從機身破損狀況來看，撞擊力道相當猛烈，不但折成兩半，也因為翻滾幾乎成為一堆廢鐵，資深飛官表示，以該架直升機剛起飛加滿油的狀況下，以過去經驗幾乎都會引起爆炸，但昨天卻沒出現這種狀況，可以看出正副駕駛在處理迫降時，已經迅速將油電系統關閉，才未引起更大傷害，可見得飛官能在這種狀況下進行緊急處置保護人機安全，相當值得敬佩。

駕駛葉建儀中校長期在海鷗部隊服役，擔任過救難任務包括莫拉克風災等無數，曾多次獲頒獎章，總飛行時數達2651小時的葉建儀，在這次任務中折翼，讓他的同袍非常難過。

葉建儀中校2003年在「海鷗」服務時，獲得部隊獎章，受獎時《軍聞社》報導訪他，當時他說「保國衛民是軍人的天職，本著「救人第一、生命無價」精神面對各種災難，站在救援的第一線，救護隊擔負國家搜救的任務是其它部隊無法取代的，能成為『海鷗』家族一員，感到無比榮耀」。今天發生意外，同袍回憶他講的這些話，眼見老同事、老長官不能再一起出勤翱翔，格外感到悲慟。

葉建儀中校空軍官校91年班畢業，總飛行時數2651小時，其中黑鷹直升機UH-60飛行時數261小時、海鷗直升機S-70飛行時數2214小時，去年7月他才剛升上中校，駕駛經驗相當純熟。

(中時電子報)