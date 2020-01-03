國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人罹難。美國在台協會（AIT）3日在內湖新館降半旗，以示哀悼。(鄧博仁攝)

國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人罹難。美國在台協會（AIT）3日在內湖新館降半旗，以示哀悼。

AIT昨天下午在臉書發文表示，對造成包括沈一鳴在內等8名人員不幸罹難的直升機墜毀事件深感哀慟，AIT代表美國，向罹難者家人、同袍等表達最深切的哀悼之意，並祝福生還者早日康復。AIT已準備好，隨時就此一事件為台灣提供協助。

(中時 )