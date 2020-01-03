沈一鳴等8人搭黑鷹罹難 美國在台協會降半旗哀悼 16:132020/01/03 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人罹難。美國在台協會（AIT）3日在內湖新館降半旗，以示哀悼。(鄧博仁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人罹難。美國在台協會（AIT）3日在內湖新館降半旗，以示哀悼。(鄧博仁攝) 國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人罹難。美國在台協會（AIT）3日在內湖新館降半旗，以示哀悼。 AIT昨天下午在臉書發文表示，對造成包括沈一鳴在內等8名人員不幸罹難的直升機墜毀事件深感哀慟，AIT代表美國，向罹難者家人、同袍等表達最深切的哀悼之意，並祝福生還者早日康復。AIT已準備好，隨時就此一事件為台灣提供協助。 (中時 ) #美國 #協會 #降半旗 #罹難 #黑鷹 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑鷹失事／多國使用 UH-60M黑鷹直升機 11:432020/01/02 軍事 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 台灣2年2事故 至少14人罹難 11:572020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降 蔡緊急取消下午屏東助選行程 12:392020/01/02 政治 黑鷹失事／內政部：14架空勤黑鷹停訓特檢 15:412020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降釀嚴重傷亡 蘇揆：國家重大損失 15:592020/01/02 政治 直-20vs.黑鷹 誰比較厲害 04:092020/01/03 焦點新聞 2度墜毀 全數停飛特檢 01:212020/01/03 政治要聞 黑鷹失事／綠網軍帶風向扯馬英九 羅智強怒轟：沒人性！ 09:042020/01/03 政治 黑鷹飛官葉建儀殉職 老家親友悲傷難過 12:392020/01/03 社會 黑鷹失事／黑鷹直昇機失事訊息亂 侯友宜：全轉述軍方 12:562020/01/03 政治 政治熱門新聞 昨日國殤今改國號？韓粉一句話怒嗆民進黨！ - 政治 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 - 政治 快評／林靜儀下台不是說錯話？而是錯在說實話！ - 政治 最後10天決死戰 韓黑驚嚇：風向變了！ - 政治 挺韓大姊昨日病逝 遺願：票投2號韓國瑜！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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