南陽國小學童參加英語教學策略聯盟成果發表會，精采的演出展現自信。（王文吉攝）

弘文中學校長張輝政（左）致贈獎狀，鼓勵參與成果發表會的學童。（王文吉攝）

為推廣英語教育，弘文中學3日與豐原區、潭子區國小簽訂英語教學課程策略聯盟的學校，舉辦108學年度英語教學策略聯盟成果發表會，結合弘文中學外籍教師，全程以英語進行特色活動交流，讓孩子透過生動有趣、生活化、遊戲化的英語教學活動，開啟英語學習的樂趣。

弘文中學邀請豐原區南陽國小、潭子區頭家、新興、僑忠、潭陽、潭子、東寶國小，共同舉辦108學年度英語教學策略聯盟成果發表會。由外籍老師及各校參與規畫，節目內容有演講、說故事、讀者劇場、英語歌謠等。

弘文中學邀請豐原、潭子等7所小學，舉辦108學年度英語教學策略聯盟成果發表會。（王文吉攝）

學生在發表及分享的過程中，找到英語的自信及快樂，配合多元的創意設計，營造優質的英語學習環境，培養學生國際宏觀的視野。孩子們精采的演出展現自信，更獲得與會來賓熱烈的掌聲及滿堂喝彩。

弘文中學校長張輝政表示，該校協助豐原區及潭子區9所國小合作英語協同教學課程，提供外籍教師及教學資源共享，發展英語教學特色。108學年度起另與豐原區南陽、瑞穗、葫蘆墩國小及北屯區松竹、仁美國小、北區賴厝國小英語教學策略聯盟，支援外籍教師協助英語課程教學，深受各校師生一致讚同。

張輝政強調，參與英語協同教學的學校，共同目標是要藉由外籍教師的教學特長與創意的課程規劃，幫助學生建立正確的英文口語及溝通的自信心。該校願意擔任英語教學的前導學校，共享教學資源，提昇社區學校的國際移動力，一同成就孩子全方位的英語學習能力。

(中時 )