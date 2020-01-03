農曆春節即將來臨，瞄準即將到來的旅遊商機，遠傳(4904)今(3)日宣布與全球線上訂房品牌Booking.com合作，推出遠傳漫遊獨家回饋，攜手搶攻農曆年春節到228檔期的旅遊大餅。

遠傳表示，即日起2月29日前，只要於「遠傳電信x Booking.com 訂房享優惠」專屬網頁訂房，並於住房期間使用遠傳漫遊上網，費用滿$300(含)以上，就可獲得最高1350元的電信帳單折抵金。遠傳原號漫遊遍佈全球五大洲，出國漫遊上網吃到飽每天只要99元起，原號漫遊是最方便的出國上網方式，免租機、免換卡，可隨開隨用，更不會漏接重要電話。遠傳還提供24小時線上客服，旅程中遇到上網問題還能向客服求助。

Booking.com為全球最大的旅遊線上平台之一，遍及全球228個國家／地區和154,000個目的地，是國人出國首選的訂房網站。

(時報資訊)