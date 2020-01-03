2020年美國消費性電子展(Consumer Electronics Show, CES)將於1月7日至10日於美國拉斯維加斯盛大舉行。今年外貿協會帶領12家電子業者籌組台灣館參加Design & Source展區，位於Las Vegas Convention Center(South Plaza)，希望藉此將台灣創新又高品質的產品推向全球。

CES為全球最大的消費性電子展及開年的第一個大展，不僅是消費電子產品未來發展的風向球，也常牽動科技產業的版圖變動，總吸引上萬的買主參與盛會。

每年CES國際大廠皆會揭示年度布局重點以及技術發展走向，今年的CES將含蓋生技醫療、自駕車與車聯網、新創產業等熱門話題，加上5G技術由實驗室落地走入實際應用，讓這場科技盛會的可看性大幅提升。

車聯網已經在CES火紅多年，今年台灣廠商有創研光電及藝創設計參展。創研光電是國際知名行車紀錄器大廠，此次推出結合人工智慧的行車紀錄器，具深度學習功能，能有效監測前方物體、提高行車安全，可以運用在自駕車上。藝創設計的CarWink運用簡單圖案將前方道路狀況顯示在車後LCD面板上，讓後方來車可以一目了然了解前方狀況。

另外，今年全球5G開台，喜海搶先推出5G路由器。結合5G Sub-6及4G LTE技術，能夠根據訊號不同自動變化頻率。愛旺電子針對行家齊聚的電競市場推出主動式抗躁藍芽耳機。沛昇動能則專注在運送載具的發展上，推出自動跟隨配送員的貨物推車及適用於倉儲或工廠的自動運送機器人。

(時報資訊)