美股道瓊等3大指數周四再度創下歷史新高，刺激台股今在雙王台積電、股王大立光帶頭，開出高盤，盤中也突破前波高點12125點，並一度來到12197近30年來最高水準。

不過，中場受制中東局勢緊張，美國與伊朗呈現軍事對峙，而伊拉克國際機場也傳飛彈來襲，使盤中雙王出現急殺窘境，雙雙由紅翻黑，牽引電子、傳產與金融多變臉，致加權指數同樣變臉，最低一度來到12023點，令市場憂心萬二關卡是否受考驗。

所幸尾盤公營法人、壽險與集團大股東等市場大戶逢低護盤，包括台積電、國泰金、富邦金、兆豐金、台塑四寶、統一與中華電等，都力守榮面，使指數經上下大震盪後，仍由多方占得上風，終場收漲9.95點，報12110.43點，漲幅0.08%，成交1927.77億元。

類股方面，包括塑膠、食品、紡纖、玻璃、鋼鐵、汽車、航運、油電、金融、百貨貿易等，還有電子之通信、電腦、零組件等族群指數，都力挺多方。

(工商 )