伊朗外交部長查瑞夫今天表示，暗殺伊朗革命衛隊轄下聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼是「極其危險且愚蠢、惡化局勢的行為」，並直指美國要承擔後果。

路透社和法新社報導，查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）推文寫道：「美國應承擔其流氓冒進主義帶來的一切後果。」

美國國防部今天表示，總統川普親自下令擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），並稱蘇雷曼尼在巴格達死於「為了保護海外美國人員而採取的果斷防衛行動」。

伊朗革命衛隊前領袖芮塞（Mohsen Rezai）表示將對美國展開報復行動。目前擔任「權宜委員會」（Expediency Council）秘書長的芮塞在推特上表示：「蘇雷曼尼去找烈士兄弟了，而我們將對美國展開嚴厲報復行動。」

半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）報導，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）今天針對蘇雷曼尼的「殉難」召開緊急會議。

報導引述委員會發言人荷斯拉維（Keyvan Khosravi）指出：「最高國家安全委員會幾小時後將舉行一場特別會議，檢視蘇雷曼尼將軍座車在巴格達遭遇凶殘襲擊、造成他殉難的事件。」

(中央社)