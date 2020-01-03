張理國／台北報導

行政院性別平等處今天發布「2020年性別圖像」，依據聯合國開發計畫署（UNDP）編布的2018年性別不平等指數（Gender Inequality Index, GII），以生殖健康等5項指標衡量，我國性別平等表現為全球第9名，居亞洲之冠，優於冰島及德國等發展程度較高國家。

性平處表示，我國不只性別平等程度居亞洲之冠，女性參政權力持續增長，2018年我國女性立法委員比率創新高，占38.7％，鄰近中國大陸、日本、南韓及新加坡均未達3分之1；另縣市長女性比率則升至37.5％，相較於前次(2014年)選舉相比，顯著提升31.2個百分點，而且是1997年以來，首次超過3分之1性別比例。

性平處表示，2019年為同婚元年，自5月24日起同性婚姻可合法登記，全國同性伴侶5月至11月完成結婚登記對數共計2623對，其中男性837對、女性1786對。

性平處進一步指出，依性別平等教育法通報案件，校園性騷擾、性侵害被害人均以女性為大宗，分占79.7％、69.8％，性霸凌被害人以男性為主(占87.2％)。各類被害人均以案發時就讀國中（12歲以上未滿18歲）人數最多。校園內仍待進一步落實性別平等教育，提升性平意識，以建構友善的校園學習環境。

性平處強調，男理工、女人文，職業性別隔離造成薪資落差，2018年我國兩性平均時薪差距為14.6％，相較美國、日本、韓國等國家為小，惟在醫療保健業、航空運輸業、電腦電子產品及光學製品製造業兩性薪資落差仍超過40％。

為建構友善職場環境，性別工作平等法訂定受僱者可申請育嬰留職停薪，男性育嬰留職停薪津貼初次核付比率近5年逐年增加，惟仍僅佔17.7％，男女平等分擔家務及教養子女之責任仍待積極推動落實。

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(中時 )