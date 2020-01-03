空軍黑鷹直升機失事，參謀少校黃聖航生前最後一刻仍盡忠職守，雙手緊緊抱著守護總長。生還的國防部通次室次長中將曹進平滿身泥濘，但仍然冷靜指引搜救人員搶救同袍。

今日蔡英文總統召開「國防軍事會談」時表示，此次墜機事件是國家重大的損失，但國家安全一日也不可懈怠，請三軍將領確保軍心民心穩定、確保台海周邊安全、確保裝備檢整完善，讓軍心穩定、民心如常。

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(中時電子報)