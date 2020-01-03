大政治大爆掛-無色覺醒》 軍人本色 殘骸指揮若定 生死緊護總長 14:102020/01/03 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空軍黑鷹直升機失事，參謀少校黃聖航生前最後一刻仍盡忠職守，雙手緊緊抱著守護總長。生還的國防部通次室次長中將曹進平滿身泥濘，但仍然冷靜指引搜救人員搶救同袍。 今日蔡英文總統召開「國防軍事會談」時表示，此次墜機事件是國家重大的損失，但國家安全一日也不可懈怠，請三軍將領確保軍心民心穩定、確保台海周邊安全、確保裝備檢整完善，讓軍心穩定、民心如常。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #總長 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股新春好采頭 台積電領軍穩軍心 09:132020/01/02 財經 黑鷹失事喪失8英魂 張麗善哀悼 15:162020/01/02 政治 蔡英文下令軍方降半旗三天 要國防部穩定軍心 16:262020/01/02 政治 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 17:062020/01/02 政治 黑鷹失事 總長罹難 AIT深感哀痛 18:172020/01/02 政治 黑鷹直升機失事 日華議員懇談會長致唁電 21:372020/01/02 國際 參謀總長遺體送抵三總 夫人哭喊「一鳴，我們回來了」 21:442020/01/02 生活 參謀總長突殉職 蔡英文明召集軍事會談 23:042020/01/02 政治 王信龍黃曙光 總長熱門人選 01:212020/01/03 政治要聞 朱立倫取消掃街拜票行程 改關帝廟上香祈福 12:162020/01/03 政治 政治熱門新聞 昨日國殤今改國號？韓粉一句話怒嗆民進黨！ - 政治 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 - 政治 快評／林靜儀下台不是說錯話？而是錯在說實話！ - 政治 最後10天決死戰 韓黑驚嚇：風向變了！ - 政治 挺韓大姊昨日病逝 遺願：票投2號韓國瑜！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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