外電報導，美國川普下令空襲巴格達，中東地緣政治局勢急速緊繃、不平靜，國際油價聞訊大漲，加上最新塑化現貨報價新年紅盤走堅，塑化類股由能源指標台塑化 （6505）及持股台塑美國的台塑（1301）率先勁揚表態，股價重回100元之上。

南亞（1303）、台化（1326）及專業廠台聚（1304）、亞聚（1308）、華夏（1305）、台達化（1309）、台苯（1310）、國喬（1312）、聯成（1313）也聯袂逆勢攀紅，烘托塑化族群類股大漲逾3％，成為盤面最火焦點。

受惠國際油價穩步墊高、庫存去化支撐，遠東區五大泛用樹脂新年現貨行情開紅走堅。其中，LLDPE、PS聯袂補漲彈升15美元、10美元；PP也止跌回穩，與PVC、HDPE、LDPE、ABS力守平盤，EVA也上漲5美元。

廠商表示，當前聚烯烴中上游庫存低位，現貨壓力並不大，目前需求顯著、走弱機會比較小，且不排除春節前下游有逢低少量備貨的情況。PVC負荷短時間難以大幅提升，但受需求走淡的影響，壓抑價格推升力道。

中長期來看，PVC供給偏緊格局難以改變，加上大陸政府提前專項債的發行，意在加強基礎設施的建設，從而提振市場的積極性，這使得2020年PVC需求仍然有所保證，下行空間有限，有望延續緩步上升趨勢。

(工商 )