非洲豬瘟在亞洲地區疫情持續擴散中，迄今已有11個國家發生疫情，為防止入境旅客違規攜帶豬肉製品入境台灣，春節期間各邊境管制單位將強化查驗工作，特別是攜帶疫病風險高的臘肉、火腿及香腸等春節伴手禮。

亞洲自中國大陸首度爆發豬瘟疫情起，蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓、韓國、東帝汶和最近爆發疫情的印尼，共11個國家淪陷，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，自2018年8月27日至2020年1月2日止，除了非洲豬瘟疫區的豬肉產品，旅客違規攜帶及農產品棄置箱中，總採檢樣本數2844件，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性的樣本數，來自中國大陸有167件，越南有49件，2019年12月中國大陸的陽性率為10.11％，越南的陽性率為58.33％，顯示疫情並未趨緩，我國受境外豬瘟威脅仍大。

行政院災害防救辦公室主任吳武泰與中央災害應變中心副指揮官黃金城今(3)日於桃園國際機場視察邊境檢疫業務，提醒在各邊境管制機關的防疫同仁，務必落實執行各項管制措施及加強查驗，不讓豬瘟疫情有任何機會影響我國。

應變中心再次提醒，即將返台的國人或旅客，切勿攜帶肉類產品回國，也不要網購境外肉類製品，特別是臘肉、火腿及香腸等春節伴手禮，以防範非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病傳入，若違規自過去3年有發生非洲豬瘟國家攜帶豬肉產品入境，根據農委會 「防檢局研修動物傳染病防治條例第45之1條 」規定，首次將被裁罰新台幣20萬元，第2次將直接開罰100萬元，防疫關乎國人與禽畜健康，民眾切勿存有僥倖心態。

(工商 )