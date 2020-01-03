柳淑芳個人經歷、政見引發討論。（圖／翻攝選舉公報）

台灣獨立黨立委候選人柳淑芳。（圖／翻攝臉書）

高雄市第三選區參選立委多達11位，其中台灣獨立黨候選人柳淑芳自稱「女版馬英九」，甚至將「英文不及格」寫在經歷上，引發網友熱議。

柳淑芳過去曾多次「脫衣」表達訴求，去年號次抽籤時，特製競選布條當裙裝，見女警上前隨即大喊「我裡面有穿，不要把我打包出去」，並掀開身上的布條，引起現場騷動。

在此次的選舉公報上，在經歷欄目上，柳淑芳列舉項目中包含「左營國小全班第一名」、「左營國中英文不及格」、「罷免蔡英文，女版馬英九，全國第一人」。

就連政見也藏有亮點，「我一生因為看到了真相 說了真話 被暗殺了五次」、「頸椎被人妻K歪了」，因為反貪腐、愛阿扁，「被警察押去精神醫院」，還說自己「除了讀書 唱歌 跳舞 美食 還有一個人發呆之外 能為台灣而戰 是我一輩子最浪漫 最光榮的事」。

此事也引發網友討論，表示「笑死 到底在幹嘛」、「什麼咖都可以出來選」、「也太好笑」，也有人指出柳淑芳是高雄左楠的知名人物。

(中時電子報)