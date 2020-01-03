台北市長柯文哲（前中）3日視察成功中繼市場工地。（郭吉銓攝）

台北市長柯文哲（後中）3日視察成功中繼市場工地。（郭吉銓攝）

對於自治會提出的建議，柯希望攤商們可以回去整理意見，一次把訴求提出來，再進一步來規劃。（郭吉銓攝）

台北市長柯文哲3日視察成功中繼市場工地，成功市場自治會向柯提建議，想比照南門中繼市場的設計，將明火與生鮮攤位分開。（郭吉銓攝）

台北市長柯文哲3日視察成功中繼市場工地，成功市場自治會向柯提建議，想比照南門中繼市場的設計，將明火與生鮮攤位分開。對於自治會提出的建議，柯希望攤商們可以回去整理意見，一次把訴求提出來，再進一步來規劃。

(中時 )