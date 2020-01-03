柯文哲視察成功市場改建 自治會提建議 15:582020/01/03 中時 郭吉銓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲（前中）3日視察成功中繼市場工地。（郭吉銓攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲（前中）3日視察成功中繼市場工地。（郭吉銓攝） 台北市長柯文哲（後中）3日視察成功中繼市場工地。（郭吉銓攝） 對於自治會提出的建議，柯希望攤商們可以回去整理意見，一次把訴求提出來，再進一步來規劃。（郭吉銓攝） 台北市長柯文哲3日視察成功中繼市場工地，成功市場自治會向柯提建議，想比照南門中繼市場的設計，將明火與生鮮攤位分開。（郭吉銓攝） 台北市長柯文哲3日視察成功中繼市場工地，成功市場自治會向柯提建議，想比照南門中繼市場的設計，將明火與生鮮攤位分開。對於自治會提出的建議，柯希望攤商們可以回去整理意見，一次把訴求提出來，再進一步來規劃。 (中時 ) #市場 #自治會 #成功 #柯文哲 #北市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南輔選民眾總統票投誰 柯文哲：2024參選再投我 18:202019/12/30 政治 公督盟公布余天是唯一「零質詢」立委 柯文哲：太扯 21:082019/12/31 政治 反滲透法 柯文哲諷小英都他在講 12:262020/01/01 政治 郭脫口政黨票投3號 柯：我活在世界上就是靠自己 12:582020/01/01 政治 民眾黨輔選車隊到台南 柯：哪裡有票哪裡去 16:262020/01/01 政治 抓到了！被起訴後神隱1個月 楊蕙如曾在這現身 22:302020/01/01 生活 柯諷蔡 是否違法都她在講 04:102020/01/02 政治要聞 楊蕙如1張發票北市中央兩頭要錢 04:102020/01/02 政治要聞 柯文哲和學姊戰車到彰化 楊蕙如案中央要交資料 13:042020/01/02 政治 黑鷹失事暫停競選活動 柯：執政黨有行政優勢 11:522020/01/03 政治 政治熱門新聞 彭文正爆：張善政、蔡英文證書差別在哪？ - 政治 最後10天決死戰 韓黑驚嚇：風向變了！ - 政治 安排軍官擠同架黑鷹張國煒轟應槍斃 國防部回應了 - 政治 挺韓大姊昨日病逝 遺願：票投2號韓國瑜！ - 政治 黑鷹意外2020最大變數？黃暐瀚舉當年為例 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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