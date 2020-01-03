台中市議長張清照（右）向市府爭取近600萬元經費，翻新清水區建國國小操場跑道。（王文吉攝）

清水建國國小宣布全新的彩色跑道正式啟用，提供全校師生安全又舒適的活動空間。（王文吉攝）

台中市清水區建國國小3日舉辦60週年校慶暨操場跑道啟用典禮，由台中市議長張清照等人為活動揭幕，大批學生在全新彩色跑道競技；校長王王俊華、家長會長陳嘉和、榮譽主委陳朝萬等人一致感謝張議長爭取翻新跑道，提供全校師生安全又舒適的活動空間。

建國國小建校滿一甲子，校長王俊華致詞時特別感謝張清照議長爭取翻新跑道，並與嘉賓一起進行啟用儀式，以魔法棒戳破大型彩色氣球，裡面的小氣球瞬間起飛，代表夢想起飛。

張清照則祝福學校生日快樂，也祝學子學業進步、快樂學習。他說，學校的操場是學生上體育課及下課休閒活動的重要空間，建國國小的跑道年久失修，影響學生平時的活動，有必要爭取翻新，因此向市府爭取近600萬元預算。

校方以辦喜事的心情，宣布全新的彩色跑道正式啟用，數百位師生體驗全新跑道。有學生說，新的跑道讓賽跑速度更快了！也有學生說，全新的跑道色彩鮮豔，跑起來又適，真的感覺好高興。接著校慶運動會登場，學生們上場競技，大展身手，爭取最好的成績。

(中時 )