年節將近，苗栗縣警頭份分局與志工中隊，為關心轄內頭份市、三灣鄉、南庄鄉等地孤苦無依的獨居老人，3日上午特別偕同竹南正宗太極宮等慈善團體，一同探視獨居老人共80戶，並藉機宣導反詐騙、防扒竊，贈送老人們相關民生物資，讓老人們能過個好年。
頭份分局分長局邱紹雄及頭份警察志工中隊，有鑑於農曆春節即將到來，為關心轄內弱勢族群及孤苦無依獨居老人生活情形，所以選在3日上午分頭前往本轄頭份市、三灣鄉、南庄鄉等地，進行「歲末關懷弱勢暨反詐騙、防扒竊宣導活動」，並邀請竹南正宗太極宮等慈善團體共襄盛舉。
3日上午頭份分局副分局長張進基率第1組組長劉熙民、第4組組長宋明峰、頭份志工中隊副中隊長葉煜銓、竹南正宗太極宮宮主蔡文正及警察志工、義警、民防等20餘人，分別前往轄內弱勢族群、獨居老人住處，致贈紅包、米、麵條、沙拉油、醬油、衛生紙等日常用品，共計慰問獨居老人等弱勢族群80戶。
邱紹雄表示，頭份分局與頭份警察志工中隊，平日即利用各項勤務機會，關懷轄內獨居老人等弱勢族群，另逢每年四大節日，也會辦理擴大慰問活動，本次慰問活動特別選在春節前辦理，就是要讓貧困家庭及孤苦無依獨居老人能感受社會溫暖，歡喜過好年。並藉此呼籲民眾，如發現身邊有需要幫助的人，隨時可與警方連絡，警方將全力協助並連繫社福機構，另請民眾發揮人飢己飢的精神，多多幫助真正需要幫助的人。
(中時 )
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