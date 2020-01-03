苗栗縣警頭份分局與志工中隊及太極宮等慈善團體探視轄內孤苦老人。〔竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣警頭份分局副分局長張進基〔右〕與第1組組長劉煕民〔左〕與志工中隊及太極宮等慈善團體探視轄內孤苦老人。〔竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

年節將近，苗栗縣警頭份分局與志工中隊，為關心轄內頭份市、三灣鄉、南庄鄉等地孤苦無依的獨居老人，3日上午特別偕同竹南正宗太極宮等慈善團體，一同探視獨居老人共80戶，並藉機宣導反詐騙、防扒竊，贈送老人們相關民生物資，讓老人們能過個好年。

頭份分局分長局邱紹雄及頭份警察志工中隊，有鑑於農曆春節即將到來，為關心轄內弱勢族群及孤苦無依獨居老人生活情形，所以選在3日上午分頭前往本轄頭份市、三灣鄉、南庄鄉等地，進行「歲末關懷弱勢暨反詐騙、防扒竊宣導活動」，並邀請竹南正宗太極宮等慈善團體共襄盛舉。

3日上午頭份分局副分局長張進基率第1組組長劉熙民、第4組組長宋明峰、頭份志工中隊副中隊長葉煜銓、竹南正宗太極宮宮主蔡文正及警察志工、義警、民防等20餘人，分別前往轄內弱勢族群、獨居老人住處，致贈紅包、米、麵條、沙拉油、醬油、衛生紙等日常用品，共計慰問獨居老人等弱勢族群80戶。

邱紹雄表示，頭份分局與頭份警察志工中隊，平日即利用各項勤務機會，關懷轄內獨居老人等弱勢族群，另逢每年四大節日，也會辦理擴大慰問活動，本次慰問活動特別選在春節前辦理，就是要讓貧困家庭及孤苦無依獨居老人能感受社會溫暖，歡喜過好年。並藉此呼籲民眾，如發現身邊有需要幫助的人，隨時可與警方連絡，警方將全力協助並連繫社福機構，另請民眾發揮人飢己飢的精神，多多幫助真正需要幫助的人。

(中時 )