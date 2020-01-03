天后主持利菁與藝人徐小可2018年因在節目錄影喝醉一事，產生不愉快，事後2人私訊，已解開誤會，但1年多未曾同台；日前利菁在東風衛視錄製《WOMEN說》除夕團圓夜特別節目時，邀請徐小可參加，2人在錄影現場擁抱，公開宣告2人誤會冰釋。

徐小可當天應邀參與《WOMEN說》除夕特別節目「美食說」單元時，特別準備推薦甜品給利菁品嘗，男團noovy也推薦各地土產伴手禮，還有現場各大飯店名廚準備的年菜，陪伴觀眾從除夕夜（1月24日）晚間10點到11點30分，一起團圓過節。

利菁表示，之前她因工作排的很滿，安排的全身大體檢正在就在伊林年度尾牙盛宴的隔天，因為必須清空腸胃，進行部分檢測項目，所以可能會請假無法出席。她苦笑說，「要我尾牙去現場看大家大吃大喝，我自己不能吃，實在太折磨了，所以今年我跟公司請假不出席。」至於今年農曆春節期間，她將會留在台灣，陪公婆吃年夜飯。

利菁表示，2020年她有許多新計畫，除了每周五播出的《WOMEN說》之外，接下來可期待她的音樂新作品，製作人剃刀蔣團隊正在設定她的全新定位，計畫每三、四個月會有一首新歌。

利菁因為與韓國瑜是大學同學的關係，受邀主持總統候選人大型造勢晚會。她坦言，雖然當天晚會形式很像嘉年華的晚會，但她對這種場合不熟悉，政治相關辭彙較少：「我真心特別感謝郭哥（郭子乾），他的選舉秀主持經驗豐富，現場教我很多。」她表示，當天看見支持民眾一步一步的踩著泥巴進場，現場一片手機燈海全開，她覺得很感人。

(旺報 )