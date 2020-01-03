資深唱片人、杰威爾音樂企宣統籌張藍云（toto），從事唱片相關產業20多年，此次應POP Radio的邀請，自1月起擔任周日晚間6:00到7:00新節目《幕前幕後偷偷看》的主持人，toto除了是唱片企宣與藝人經紀的主管外，亦為作詞人、攝影師與在校園擔任講師。

這次多了主持工作，toto笑稱「時間還真的是要努力擠壓出來，因為平時的工作量就已蠻龐大，但想到電台有這麼大的勇氣敢邀請我，不怕我亂哈拉，但一想到有機會被大家認識，不只是看到目前光鮮的一面，就覺得應該努力看看，感謝POP Radio外，更謝謝老闆楊峻榮先生支持，一口答應讓我在工作外挑戰這個新事物。」

得知toto主持廣播節目，許多重量級大咖要為toto錄製推薦，天王周杰倫（周董）二話不說錄製推薦影片，還力薦專屬化妝師杜國璋上節目說一定很有效果。派偉俊（小派）用擅長的EDM風格做了兩個不同版本的片頭力挺toto姐。

資深唱片人toto轉戰廣播主持，周杰倫親自錄製推薦影片。（翻攝Youtube）

而toto的好人緣不只在藝人的推薦，節目最重要的幕後人邀約，也常常是一通電話就敲定，toto說「很多幕後人很熟可以直接聊，但邀大家上節目我都是很慎重的，每集節目都會準備訪綱給對方」，也搞笑說「雖然我沒有都照著訪」。toto表示「想幫忙大家推廣手上正要推廣的藝人或作品，也歡迎大家帶著自己的藝人同來」，只不過藝人會難得地變成配角，因為這節目的主角是辛苦的幕後人。

節目首集邀請資深經紀人許維琪（Vicky）來上節目，Vicky也帶著旗下剛發行個人首張專輯的許莉潔一起來。Vicky從事娛樂產業近30年，唱片、電影、戲劇、經紀都經歷過擁有完整資歷，手上帶過的大牌藝人無數，許多現在當紅的藝人如JJ林俊傑、趙又廷都是她從他們是新人時陪著他們長大的。

資深唱片人toto（右）電台節目首集來賓資深經紀人許維琪（左）與許莉潔（中）。（POP Radio提供）

她形容她的工作像「園丁」，撒下種子後用不同的方式讓他們成長，有的可以恣意生長，有的需要細細呵護，toto也很佩服Vicky對於工作的熱情，30年還保有對於工作的喜愛，勇於嘗試並學習新的事物，最近熱衷於TikTok與抖音影片的拍攝，此番話讓許莉潔很驚訝，只見Vicky悠悠說一句，「不能只叫你們拍而我都不會吧！連我都在拍，你們還能偷懶嗎！」

(中時 )