黑鷹機工長許鴻彬殉職 張麗善慰問家屬 15:032020/01/03 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黑鷹直升機失事殉職的機工長許鴻彬。（國防部提供／許素惠雲林傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黑鷹直升機失事殉職的機工長許鴻彬士官長老家在雲林縣土庫鎮，雲林縣長張麗善稍晚將前往許家慰問。 許鴻彬和妻小都住嘉義市，育有一對子女，分別小五及小二，許妻得知噩耗獨自北上處理，不敢讓小孩知道。 據了解許的老家在雲林縣土庫鎮崙內社區，張麗善將前往慰問許的家人。 (中時 ) #張麗善 #許鴻彬 #老家 #土庫鎮 #雲林縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 吸毒無罪說 民進黨告謝淑亞、李明哲反駁零容忍 16:412019/12/30 政治 基金會獻愛 物資挹注雲縣 04:102019/12/31 地方新聞 雲林縣議員齊聲反毒多年 不容民進黨斷章取義 17:292019/12/31 政治 雲林元旦升旗兼健走 張麗善盼縣運昌隆 12:522020/01/01 政治 張嘉郡欲爭取肉品市場改建 讓台灣豬重回國際！ 13:132020/01/01 政治 雲縣學校重掛「禮義廉恥」匾 13:412020/01/01 政治 張麗善協助花生收購 盼農民過個好年 17:372020/01/01 政治 張麗善助花生收購 護農過好年 04:102020/01/02 地方新聞 黑鷹失事喪失8英魂 張麗善哀悼 15:162020/01/02 政治 黑鷹機工長許鴻彬殉職 妻不忍告知2幼子獨自北上 23:402020/01/02 政治 社會熱門新聞 台中南屯貨車拖板車相撞 一男一女當場死亡 - 社會 醫界女神不倫帥人夫做了19次 40張鹹濕照正宮看完氣炸 - 社會 失事黑鷹坐滿將官正常嗎？網嘆：坐太多怕被嗆 - 社會 黑鷹失事五星殞 30年前鬼月墜機事件詭異巧合多 - 社會 女大生羞羞「玩起來」不關門 快登頂驚見媽媽站門口... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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