黑鷹直升機失事殉職的機工長許鴻彬士官長老家在雲林縣土庫鎮，雲林縣長張麗善稍晚將前往許家慰問。

許鴻彬和妻小都住嘉義市，育有一對子女，分別小五及小二，許妻得知噩耗獨自北上處理，不敢讓小孩知道。

據了解許的老家在雲林縣土庫鎮崙內社區，張麗善將前往慰問許的家人。

(中時 )