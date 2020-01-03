環境法律人協會理事長張譽尹表示，民進黨政府上任以來屢次伸手環評機制，去年2019年環保署表示修法耗時，暫不修環評法，導致老舊環評案沒有退場機制，政府不斷挖國土賺私財，凡事以財團利益優先，是標準的 「人前說一套，背後捅一刀」。

張譽尹指出，中油第三天然氣接收站等開發案屬老舊環評案件，上世紀1999年觀塘工業區開發案通過，2000年工業港開發案也通過，但在2017年重啟此開發案時，當時的環評竟仍有效，但因老舊環評案尚無退場機制，因此以環境現況差異評估送審闖關。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，行政院長賴清德2018年8月對外宣布，大潭藻礁開發案要在9月通過三接環評，等同隔空喊話環保署使命必達；環評委員任期為二年，得續聘連任一次，2018年觀塘三接案展開環評欲強勢過關時，有5位環委退席以示抗議，這5位都是初次擔任環委，理應有機會連任，但後來這些環委通通不被續聘；9月26日環評大會上勉強湊齊10人開會，但其中官派委員就有7位，本環評案硬是強勢通過，黑手環評，吃相十分難看。

潘忠政指出，在賴揆明確的宣示下，7席官派環委完成被賦予的「命令 」，但也讓民眾看到，民進黨政府無所不用其極來達到任何目的，愛護環境的話術背後總能看見財團的影子，強調對於不當開發案，流會的方式會讓議題持續擴散，環評精神才有可能重生。

(中時 )