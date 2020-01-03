台灣港務公司今（3日）表示，配合政府離岸風電政策，積極投資港口基礎建設，取經歐洲風電國家，希望逐步提供整合性的離岸風電港口服務，打造亞洲第一的全功能性風電操作港群，除了台中已有多家風電業者進駐，台中和台北港5座重件碼頭，也將在2020年陸續完工，提供風電產業使用。

港務公司表示，由於離岸風機組件有超長、超重、超寬特性，需有廣大腹地、重件碼頭，作為儲放及組裝場地，台灣港務公司為了發展整合性風電港口，在離岸風電產業中，規劃風機預組裝基地、風電國產化基地、港勤運維、以及人才培訓等4大營運主軸，希望作為產業的最佳後盾，將港區資源作最有效利用，同時也為商港帶來新的發展動力。

港務公司指出，在前期規劃階段，特別到離岸風電產業先驅國家如丹麥、英國、德國、荷蘭、比利時等地取經，希望逐步提供整合性的離岸風電港口服務，並以台中港作為風機水上設備的裝卸、組裝基地及離岸風電產業專區，提供2、5A、5B、36以及106號碼頭，作為風電產業作業的重件碼頭。

其中，2號碼頭已於2019年供台灣首座海洋示範風場使用，共20座風機零組件，成功進儲至台中港風電基地，並全數載運至海上完成安裝，該風場已於2019年10月全數完成安裝並已商轉，在此期間，海事工程及人員運補船約530艘次自台中港進、出港。

港務公司指出，有關離岸風電產業專區，台中港規劃工業專業區（Ⅱ）107.3公頃土地，為風機國產化基地，截至2019年底，已出租74.7頃土地，目前產業專區已進駐永冠、天力、台欣世紀風電、西門子歌美颯、樺晟世紀等公司，未來將投入風電零組件的製造及組裝，帶動零組件國產化。

同時，台北港也規劃S09號碼頭一座及後線土地，供風機水下基礎組裝基地使用，世紀離岸風電所投入的風機水下基礎製造廠房，已於2019年10月完工商轉。

台灣港務公司表示，展望2020年，同時有台電的台電示範風場、上緯的海能風場、以及達德能源的允能風場等案子進行，港口繁忙程度可想而知，為了因應風力發電機組裝、儲存及運輸場地需求，台中港5A、5B、36、106號碼頭、以及台北港S09號重件碼頭，將於2020年陸續完工，提供風電產業使用。

港務公司強調，未來將持續配合推展離岸風電政策，提供相關港口關鍵資源，包含重件碼頭、生產製造基地、運輸補給基地，且設有產業人才培訓中心，形成產業聚落，打造離岸風電標竿港口，輔導離岸風電國際大廠來台設立亞太地區總部及發貨中心，使台灣成為亞太地區發展離岸風電的先驅，為離岸風電業者進入亞太市場的最佳入口。

(工商 )