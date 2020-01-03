韓國女星朴敏英擁有甜美的天使臉蛋與火辣的魔鬼身材，笑起來仙氣十足，不只男人連女人也被迷暈，被粉絲稱為「微笑女神」，2019年朴敏英在《她的私生活》中飾演時尚的美術館策展人，但私下卻是瘋狂追星族，反差極大的演出獲得好評，甚至奪下2019年度韓劇亞軍寶座，為演藝生涯帶來新高峰。

朴敏英近日投入拍攝新戲《天氣好的話，我會去找你》，在IG上發文感謝前輩金鍾旼所送的咖啡應援車，同時附上自己眨眼自拍的小短片，被眼尖粉絲發現她素顏的「真實膚況」，即將邁入34歲的朴敏英跟剛出道時的童顏竟一模一樣，皮膚依舊好到發光，令粉絲羨慕直喊「姐姐皮膚太好了」、「素顏好美啊」！女神也曾公開分享自己的保養秘訣，就是多喝水補充水份、天天敷面膜保養、充分睡眠和持之以恆的運動。

朴敏英素顏。（圖／中天）

上週日(12/29)《我耳邊的糖果》揭曉李準基的糖果「BunnyBunny」真實身份就是女神「朴敏英」，令粉絲又驚又喜，拍手稱讚：「男神女神CP太完美了！」而朴敏英更在節目中首度公開從未曝光的閨房內部，自然展現在家輕鬆的一面，穿著居家服化身料理大廚，一展做菜好手藝，與李準基來場「料理大戰」。

朴敏英做起菜來氣勢不輸專業廚師，熟練又沉穩，沒想到在最後調味時卻將食醋當成白酒，自己都哭笑不得，不敢相信失誤，下廚的氣勢與呆萌的反差也電倒眾多電視機前的觀眾，更令男粉絲不斷揮手爭搶：「我要把女神娶回家！」

在《我耳邊的糖果》中朴敏英首度卸下鏡頭前的形象，毫不隱藏的說出自己的心聲：「不知道從何時開始總是保持警戒心，遇到新緣份更是害怕不敢靠近。」喊話希望能夠遇見不用說太多話也能懂自己的人。難得真性情說出內心話的朴敏英，讓粉絲聽得心疼，也貼心留言給女神：「我們會永遠陪伴妳！」希望大家的溫暖能讓女神不害怕面對所有事情。

而朴敏英也透露剛接到節目邀約時非常興奮，卻也伴隨著不安，身旁朋友得知消息後也紛紛虧她：「該來的終於來了！」朴敏英也在節目專訪中不經意透露：「出道10年多來隱藏的秘密藏不住了…」話未說完，吊足粉絲胃口，到底女神從未曝光的秘密是什麼呢？ 更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週日晚間10點《我耳邊的糖果》。

(中時電子報)