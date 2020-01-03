丁噹率領大陣仗舞團勁歌熱舞超過30分鐘。（圖／中天提供）

南臺灣最大跨年盛會「愛‧Sharing2020高雄夢時代跨年派對」收視成績亮眼，中視、中天綜合台、TVBS歡樂台及MOMO TV轉播超過541萬7000人觀看，其中中視最高收視3.72(25-49歲) 落在金曲歌王蕭敬騰壓軸演出，老蕭招牌歌曲連發，還下台與觀眾合唱撩粉，超過40分鐘的「2020年首唱」掀起晚會高潮。

中視所播出的「愛‧Sharing2020高雄夢時代跨年派對」另一收視高點3.09(4歲以上)落在無人機群飛演出，150架無人機群同時升空，帶領現場觀眾一同倒數。而中天綜合台最高收視達1.35（20-44歲），落在丁噹獻唱招牌歌曲《我愛他》，「吃CD」的唱功讓觀眾聽得如癡如醉，現場觀眾也熱情大合唱，氣氛嗨到最高點。不只收視創佳績，高雄夢時代YouTube直播總觀看人數當晚衝破200萬人，截至今日中午12點整，觀看次數達206萬5493人，居全台跨年晚會之冠。

丁噹這次唯一一場跨年獨家演出誠意滿分，率領大陣仗舞團，熱歌勁舞超過30分鐘，她聽聞收視創佳績，開心地說：「為了這次高雄演出準備很久，樂手、舞者也花很多時間排練，當天老天爺很幫忙，高雄天氣非常好，表演起來非常盡興！」

丁噹透露為了增強體力、肺活量，除了大量的排練外，更特地練習空中瑜珈，將身體的核心平衡維持在最好的狀態。單身的她還說，演出結束後，在後台看到無人機群飛表演非常興奮，「我抬頭就看到無人機排出的『LOVE』圖案，希望2020有好桃花，順利找到另外一半，甜甜蜜蜜地約會！」

另一個收視高點0.95(4歲以上)落在王仁甫上台暖場，與現場觀眾互動，當時跨年現場已擠滿觀眾，滿滿人潮連王仁甫都驚呼：「人真的好多！」各區的尖叫聲更是震耳欲聾。王仁甫事後得知自己是收視高點，先是謙虛表示這是4位主持人把氣氛堆疊的成果，功勞歸於表演嘉賓和大家，打趣說：「如果我暖場暖得還不錯的話，大家可以多找我去暖場！」

王仁甫說，這次與曾國城、路嘉怡、郭靜一起合作非常愉快，「跟城哥（曾國城）城哥是老搭檔了，我和他默契非常好，城哥也很照顧晚輩，小米（路嘉怡）台風非常穩，講話方式讓人感覺舒服，郭靜第一次主持跨年，非常認真，腳本寫滿註記，希望明年可以再一起跨年！」

(中時電子報)