工業電腦廠廣積（8050）受惠中高階網通產品專案訂單量產出貨，2019年第四季營收可望顯著回溫，今年營運展望轉佳，上半年營運有望逐季走揚。廣積今日股價量增穩揚，最高上漲1.81％至44.9元，終場上漲1.7％、收於44.85元，領漲工業電腦族群。

廣積去年營運表現偏弱，前三季歸屬母公司稅後淨利1.82億元，年減49.69％，每股盈餘1.52元，低於去年同期3.06元。不過，11月自結合併營收達4.3億元，月增30.06％、年增16.04％，改寫同期新高及2年高點，累計前11月營收34.75億元，年減4.9％。

廣積去年11月營收繳出雙位數「雙升」佳績，主要由於既有美系客戶積極下單，中高階網通產品專案開始量產出貨，加上上游零組件供貨遞延干擾排除、高爾夫教學機台開始出貨所帶動。法人看好廣積第四季有望挑戰歷史次高，全年營收衰退幅度可望持續縮減。

而廣積今年營運展望轉趨樂觀，除了既有的美系網通客戶長期專案大單、高爾夫球練習機台持續出貨，包括日系電子白板專案、邊緣運算產品專案亦將陸續量產出貨，可望為成長動能增添柴火，上半年訂單能見度佳，法人預期營運可望逐季走強。

配合未來發展需要，廣積去年11月底已公告將斥資逾6.8億元，買下正峰新位於桃園平鎮的土地及廠房。據了解，主要即是為因應取得美系網通、日系邊緣運算及智慧零售等新專案訂單需求，目標新產能今年中加入量產。

除了自身訂單能見度轉佳，廣積旗下博弈設備廠廣錠致力拓展非博弈產品的利基型市場，近期亦傳出捷報，攜手美國普威及日本村田，結合三方優勢搶攻儲能商機，今年營運亦可望谷底翻揚，可望同步為母公司廣積營運增添利多。

(時報資訊)