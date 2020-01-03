新金寶集團大舉擴張東南亞，中國大陸佈局也同時進行，湖南省岳陽廠今（3）日正式啟用，投資額高達100億元人民幣，未來待產能全開，年產能將高達1300萬台，成為全球最大單一印表機製造廠，新產能開出後，使金寶（2312）的印表機產能倍增，新金寶新廠啟動後可望成為在湖南最大的台商。

金寶岳陽廠佔地面積達約656畝，占地相當約3座大安森林公園，目前有五個廠房，包含兩個組裝廠房、三個成形廠房，主要生產印表機，金寶為全球最大印表機製造商，主要客戶為美商惠普，包含中國及泰國生產基地，金寶供應惠普95%印表機產能。金寶原先中國生產據點位於吳江及東莞，隨著近年東莞廠縮小規模，未來岳陽廠將成為金寶集團中國最大生產基地，總體中國產能並未改變，只是從沿海往內陸移動；金寶岳陽廠設計初期就規劃加強自動化，未來待全部項目量產後，員工將來到1.5萬人。

未來，金寶的中國區總部將移至岳陽，包含中國區研發中心、自有品牌生產基地等。岳陽廠初期以生產印表機為主，未來將加入智能機器人項目、通寶半導體項目、工業4.0智慧項目、三緯國際列印項目以及岳陽AI智能醫療及美容大數據創新基地項目。

此外，3年前高通團隊加入，成立通寶，為目前全球唯一印表機SoC（系統單晶片）廠商，惠普2021年新機種將採用通寶晶片，晶片毛利率50%起跳，預計通寶明年可望開始獲利，預計2022年掛牌上市。

(時報資訊)