台南市文化局於國道新營服務區南北站布置《飄盪種籽》、《太空人計畫》及《飛行的意義》3件2018年燈節典藏作品，供遊客拍照打卡。（劉秀芬攝）

台南市文化局於國道新營服務區南北站布置《飄盪種籽》、《太空人計畫》及《飛行的意義》3件2018年燈節典藏作品，供遊客拍照打卡。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市文化局於國道新營服務區南北站布置《飄盪種籽》、《太空人計畫》及《飛行的意義》3件2018年燈節典藏作品，供遊客拍照打卡。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市文化局於國道新營服務區南北站布置《飄盪種籽》、《太空人計畫》及《飛行的意義》3件2018年燈節典藏作品，供遊客拍照打卡。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

為「2020月津港燈節」暖身及宣傳，台南市府文化局首度與交通部高速公路局合作，於國道新營服務區南、北站率先舉行燈節藝術燈飾展，讓經過的旅客感受燈節氣氛。

文化局表示，月津港燈節每年吸引至少6、70萬遊客湧入鹽水，市府每年都加密大眾運輸班次，不過仍有不少遊客習慣開車前往賞燈。今年燈節將於1月18日至2月16日展開，文化局先於新營服務區南北站布置《飄盪種籽》、《太空人計畫》及《飛行的意義》3件2018年燈節典藏作品，供遊客拍照打卡。

位於北站商場大門旁瀑布水池的《飄盪種籽》，是當年燈節打卡熱點；從鹽水蜂炮轉化的《太空人計畫》及具鹽水街景意象的《飛行的意義》作品，布置於南站商場外的挑高空間，為服務區帶來年節熱鬧氣氛。

文化局長葉澤山表示，國道新營服務區是進入鹽水月津港燈區最近的服務區，開車前往鹽水賞燈的遊客，可在新營服務區取得相關旅遊資訊再前往燈區，享受優質參觀遊程。

今年高公局更與經營新營服務區的全家便利商店合作，透過全國各地的全家便利商店FamiChannel電視廣告、全家會員APP推播，宣傳月津港燈節訊息。新營服務區所在的全家便利商店則推出50萬個「2020月津港燈節限量咖啡杯套」，希望擴大宣傳效果。

全家超商開發業務本部長王國君表示，服務區功能要轉型升級，與在地文化和特色結合，讓民眾不是只來用餐、上廁所而已，希望這次與文化局合作，服務區除可作為燈節旅遊諮詢窗口外，也運用全家有1100萬會員APP、全省3550個據點，一起宣傳月津港燈節活動。

(中時 )