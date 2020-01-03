海巡署第3岸巡隊塭仔頭安檢所守望哨人員，2日在守望哨右前方約200公尺處灘岸，發現1隻死亡鯨豚，經聯繫中華鯨豚協會，確認該海豚為罕見的江豚，竹南、後龍地區的灘岸發現死亡鯨豚，已是近2個月以來的第6起，先前發現死亡的包括鯨豚及綠蠵龜。
第三岸巡隊塭仔頭安檢所發現死亡鯨豚後，立即由小隊長王俞順前往處置，經丈量該死亡鯨豚長約162公分、寬32公分，另將死亡鯨豚照片傳送至中華鯨豚協會供辨識並到場協處，確認死亡鯨豚品種為江豚，江豚舊稱「露脊鼠海豚」，又稱「新鼠海豚」，屬於鼠海豚科，是體型較小的鯨豚類，在全世界數量僅剩1000隻左右，在國內屬瀕臨絕種保育類動物。
初步研判該江豚是在海上死亡，屍體疑似有遭鯊魚撕咬痕跡，後續由台中科博館實施解剖採樣釐清確切死因。
就在上一周，海巡署第四巡防區在去年12月26日中午14時許，接獲民眾通報，在苗栗縣海寶溝沙灘發現2隻死亡海龜，經國立台灣海洋大學確認死亡海龜均為保育類綠蠵龜，初步研判綠蠵龜死因為擱淺脫水死亡。
(中時 )
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