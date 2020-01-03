濃濃選舉味也飄進長照據點！光田綜合醫院龍井C級巷弄長照站最近安排長輩多元課程，特別透過民主方式，邀阿公、阿嬤們以投票方式票選最喜愛的課程類型，經過長輩圈選且不記名投票後，結果出爐，烹飪與音樂律動課程名列長輩最喜愛的第一、二名。

光田綜合醫院龍井C級巷弄長照站3日一早就湧入許多長輩，他們拿著特製的選票，細心圈選喜愛的項目後投入票匭內。有長輩說，雖然已經參加過許多次選舉投票，對於過程很熟悉，但能藉由投票方式選出未來課程，覺得很新鮮。

長照站表示，這次選票上列出手工藝創作、音樂律動、烹飪課程與書法課等共12個選項，每名長輩可圈選3至5個課程，整個投開票作業從9點半開始、約11點結束。

經逐一開票後，烹飪課以11票得票數奪下受歡迎課程第一名、緊接著是獲得10票的音樂律動課。長照站督導紀珮君表示，長照據點每周一至五安排多元課程供長者參加，最近適逢新年度課程調整，又遇到選舉，才希望透過票選、開放長輩自行決定喜愛課程的類型。

(中時 )