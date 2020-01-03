富邦悍將3日在新莊棒球場舉行新入團教練加盟儀式，總教練洪一中領軍5名新本土教練參加，洪總離開待了16年的桃猿轉戰悍將，也說心情既興奮又緊張。而在加盟儀式中，洪總也說他的訓練模式不會改變，希望球員能接受。

新入團教練加盟儀式除了洪一中外，出席的還有首席教練郭建霖、投手教練吳俊良、外野教練黃甘霖及二軍外野教練許峰賓。洪總談到未來三年將如何帶領球隊時說，「帶球隊的模式跟過去16年帶Lamigo時一樣，不會有太大改變，還是照我的tempo進行。」

洪總也強調雖然大致相同，對大部分球員也了解，不過還是會先熟悉每位球員後才會知道大家的需求，接下來會針對細節調整。

悍將將在13號開始春訓，這段時間洪總都尚未與球員私底下接觸，要等到春訓才會正式與球員會面，而春訓洪總仍會照著自己過去帶隊的模式進行，「不知道以前球隊(悍將)訓練狀況如何，不過我的工作就是幫助球隊，大家也知道我的訓練方式很硬，希望球員可以接受，不要在後面偷罵我。」

而過去與悍將多年交手，洪總認為這支球隊只差一點自信心，「富邦是很強的球隊，過去對戰是桃猿輸比較多，順風的時候很強，但不利的時候總差臨門一腳，也許只差自信心。」

(中時 )