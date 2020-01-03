蕭景田強調，國防裝備像是戰車、船隻、飛機等載具，平時檢查應該要準確落實，對於國軍的訓練及素質，應該要有進一步的提升。（吳建輝攝）

彰化第四選區立委候選人蕭景田，昨晚在臉書Po文慟悼黑鷹直升機失事事件，並宣布停止所有競選活動，今天一早與所有輔選團隊，在服務處前默哀1分鐘，希望為國軍獻上最高敬意，蕭景田說，看到失事現場的畫面，感到非常悲痛，國軍以生命保護人民安全，應獲得最高敬意。

陸軍官校專修班27期畢業的蕭景田說，昨日發生黑鷹直升機失事意外，讓國家痛失5位優秀的國防菁英，讓同樣國軍出身的他備感深受，他強調國防裝備像是戰車、船隻、飛機等載具，平時檢查應該要準確落實，未來應加強相關防護與維護措施，對於國軍的訓練及素質，應該要有進一步的提升。

蕭景田也說，昨天看到一位非常好的將領，臨危不亂徹底展現出國軍訓練有素的模樣，軍人的風骨在曹進平將軍的身上得以呈現，現場指揮協助救難團隊，讓傷者能夠盡速送往醫院進行救護的工作，讓他肅然起敬，對於國軍痛失英才，將才，除了感到悲痛之外，希望國人能記取教訓，做一番徹底的檢討，以預防日後不必要的憾事及損失。

蕭景田昨晚第一時間在臉書發文，表示同為軍人出身，因此感受特別深刻，軍人為完成每項任務總是戮力以赴，沈一鳴參謀總長人品學識兼具，治軍有方，紀律嚴明，因公罹難是國之不幸，呼籲有關單位能夠早日調查出黑鷹失事的原因，也期盼未來能建構國軍弟兄更安全的作戰載具。

(中時 )