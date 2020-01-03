台股今大洗三溫暖，早盤帶量創新高12197點後，隨即受到美軍空襲伊拉克首都巴格達國際機場重大消息衝擊，道瓊指數期約急跌逾170點，台股一路下殺，最低達12035點，守住12000點大關，終尾盤在金融、傳產股權指股給力下，指數拉高30點，驚險收紅，終場台股收漲9.95點、報在12110.43點、成交量1927.76億元；台股周線翻紅、本周指數漲113點。

台股今日原本受到美中貿易戰有轉好趨勢，指數風光帶量衝高，但盤中傳出美軍空襲伊拉克首都巴格達國際機場，成為2020年最大國際政治事件，台股快速下殺大洗三溫暖，所幸守住12000點整數大關。

權指股方面，股王大立光(3008)開高走低，終場下挫近3%，台積電(2330)受到ADR大漲帶動，今股價同步走高，最高達345元，不僅完成填息，也平歷史最高，終場翻紅小漲0.15%，鴻海(2317)則為蘋概三王中最為有撐的一檔，一路持穩小漲，收漲0.88%，其餘權值股聯發科(2454)也下挫約2%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)也分別下跌0.8%、1.3%。

族群方面今日就屬被動元件受惠漲價議題，大獲多頭青睞，國巨(2327)大漲逾7%，華新科(2492)一度大漲9%，禾伸堂(3026)則是衝高後漲幅收斂，終場收漲1.28%，大毅(2478)、光頡(3624)盤中甚至一度強攻漲停。

分析師表示，今早盤受到美國股市大漲激勵，台股早盤開高，盤中來到12197點，再創波段新高，不過受到中東局勢不穩，原油大漲的影響，指數出現獲利了結賣壓，由於集中市場去年的市值拉到36.46兆，創下歷史相對新高，以去年實質GDP總值約17.2來看，市值除以GDP比值回升至2.12，相較於去年4月的高點1.93遠遠超過，也超過2018年8月的高點1.98，顯示目前整體比值已在歷史高檔區，後續若基本面回升速度不強，整體比值有過熱疑慮。

此外，就短線來看，今日量能明顯擴增且K線收黑，雖然股價指數仍維持在短期均線之上，台幣也仍然維持相對強的走勢，但短線指數過高後若這黑K棒無法有效消化，大盤恐有漲多疑慮，指數有回測短期均線的風險。

(時報資訊)