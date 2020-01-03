連接器線廠-信邦(3023)自結去年12月合併營收為13.17億元，較11月13.73億元減少4.11%，但年成長14.23%；信邦鎖定「智慧醫療、智慧城市、機器人、智能運輸及綠能」未來科技新趨勢佈局新產品，預計今年下半年到後年相關新產品出貨將會放量，信邦董事長王紹新表示，樂觀看待今年營運，期待今年成長幅度將不會低於去年。

受到歐美年末假期與年度盤點客戶端庫存調整，以及中美貿易戰加徵關稅因素，客戶端第4季需求已提前至第3季出貨等因素影響，信邦去年12月合併營收月減4.11%，累計去年第4季合併營收41.11億元，季減19.65%，年成長6.29%，累計2019年合併營收為181.72億元，較2018年成長14.9%，再創歷年新高。

就產品別銷售而言，連接線組生產銷售佔集團營收74.02%；連接器及零組件銷售佔25.98%；若依產業別銷售來看，工業應用產業佔28.22%、通訊及電子週邊產業佔合併營收27.4%、綠能及節能產業佔26.34%、醫療及健康照護產業佔9.22%、汽車產業佔8.82%。

信邦持續擴大MAGIC五大產業產品廣度，鎖定「智慧醫療、智慧城市、機器人、智能運輸及綠能」等新科技及新創應用，陸續開發多項新產品，預估新產品出貨將自今年第3季開始放量，成為推升公司業績成長動能。

王紹新表示，隨著原有產品市佔率持續提升，且電動自行車、機器人等新產品出貨放量，樂觀看待今年營運，期待今年成長幅度將不會低於去年。

(時報資訊)