台灣手機3C資訊網站ePrice比價王公布《2019年度風雲機》網友票選活動結果。在近1.6萬名台灣網友投票之下，三星Galaxy Note10+奪下「年度風雲手機」、「最佳拍照手機」、「最佳設計手機」兩項大獎。由小米切分而出的獨立手機品牌紅米則以Redmi Note8 Pro得票最高奪下「最佳中階手機」，是2019年網友最推崇的高性價比手機。「年度人氣品牌」獎項則由蘋果(Apple)拿下。

ePrice比價王《2019年度風雲機》網友票選結果（表列票數排名前三位）。(ePrice比價王提供／黃慧雯台北傳真)

ePrice比價王分析，本屆獲獎手機除了具有頂尖規格配備，也多半屬於在台銷量優異的熱銷型號，顯示台灣網友挑選手機時除了在意產品功能是否出色，具備良好用戶口碑的產品也更易獲得關注，票選排名皆忠實反映各品牌產品於市場中的影響力。

Samsung Galaxy Note10+獲「年度風雲手機」網友票選第一

Samsung Galaxy Note10+於本屆網友票選活動奪下「年度風雲手機」最大獎，其網路高聲量來自其S Pen獨家筆寫應用與強勁性能，得以幫助Note10+在iPhone 11系列與小米、華為等勁敵中脫穎而出。尤其Note10+自八月登台上市以來便連月攻占Android旗艦手機銷售冠軍，兼具用戶口碑與銷量表現，於本次票選活動獲得43.46%壓倒性票數。

由票數分布中也可發現，台灣網友對於「獨特功能」具有更高的關注度。例如華碩電競手機ROG Phone 2獨步市場的「大全配」周邊配件布局與訴求頂尖效能的產品特色仍成功吸引網友關注。另外像Sony Xperia 5以精巧設計和獨家眼控AF(自動對焦)功能也在網友心中留下深刻印象，於票選中有第四名的成績。

ePrice比價王《2019年度風雲機》之年度風雲手機票選結果。(ePrice比價王提供／黃慧雯台北傳真)

「年度最佳拍照手機」Samsung Galaxy Note10+突圍奪冠

近年手機拍照已克服許多使用痛點，例如夜景拍攝、遠距變焦、超廣角攝影等需求，使「最佳拍照手機」票選呈現比以往更激烈的競逐。Samsung Galaxy Note10+最終憑藉優異的拍照功能獲得最多票數。先前已在ePrice比價王《2019下半年八大旗艦拍照盲測》中拿下四項冠軍，專業影像評鑑機構DxOMark的高分背書也使用戶購買信心更提升。

值得矚目的是，華為年度旗艦機種Mate30 Pro臨時取消在台上市計畫，但仍舊在票選中拿下第二名高票，讓它寫下首款於票選活動中以未上市型號身分擠進TOP3的特殊案例。

ePrice比價王《2019年度風雲機》之最佳拍照手機票選結果。(ePrice比價王提供／黃慧雯台北傳真)

摺疊螢幕成「創新技術」代表 小米蟬聯「最佳中階手機」

網路族群一向樂於擁抱最新科技，這個勇於嘗試、追新追快的開放態度，也完整體現在票選結果中。在2019年第一季登場的可撓式摺疊螢幕科技，儘管初期因硬體修改導致手機上市延宕，但摺疊螢幕開創性的設計理念，仍為大眾勾勒出一個極具創新體驗的想像空間，摺疊螢幕因此獲選為「最佳創新技術」，其先驅作品Samsung Galaxy Fold也被網友評選為年度「最佳設計手機」。

ePrice比價王《2019年度風雲機》之最佳設計手機票選結果。(ePrice比價王提供／黃慧雯台北傳真)

「最佳中階手機」獎項不意外地繼續由小米拿下，與過往不同的是，本次奪獎是自小米品牌拆分而出的紅米獨立品牌Redmi Note8 Pro奪下，新機以六千元級價位帶搭載四鏡頭、遊戲優化處理器、液冷散熱系統與超大電池等表現，以43.48%得票率成為台灣網友最推崇的「最佳中階手機」。

ePrice比價王《2019年度風雲機》之最佳中階手機票選結果。(ePrice比價王提供／黃慧雯台北傳真)

蘋果魅力無法 ，Apple連莊台灣網友最愛手機品牌

儘管旗艦機款iPhone 11 Pro Max與大獎無緣，但Apple 2019年降價出征的iPhone 11在市場大獲好評，不僅成功接棒iPhone XR屢屢攻下台灣手機單月銷量寶座，也帶領Apple在「人氣手機品牌」獎項競賽中，擊敗十多個Android代表、連續三年成為台灣網友心目中最具代表性的手機品牌。

ePrice比價王《2019年度風雲機》之人氣手機品牌票選結果。(ePrice比價王提供／黃慧雯台北傳真)

值得注意的是，Apple近年已完全淘汰iPhone6/7系列，過往靠低價舊款手機頂替入門產品線的狀況不再，但iPhone 11降價策略奏效，與高價iPhone 11 Pro/Pro Max系列一同延續了Apple在台銷量市佔率35%以上、銷售額市佔率近70%的宰制局面。本屆「人氣手機品牌」網友票選結果，亦充分說明了Android手機品牌雖然具有產品更迭快速、低中高價位帶全線覆蓋等優勢，但以打造出一個男女老少都認同的「頂尖手機品牌」目標來說，Android廠商仍須找到拉近與Apple差距的方法。

(中時電子報)