黑鷹直升機意外造成參謀總長沈一鳴上將不幸殉職，昨天消息確定後，親民黨總統候選人宋楚瑜曾提出在參謀總長下落不明情況下，總統蔡英文應進駐衡山指揮所進行應變的說法。實際上，衡山指揮是我國戰時軍事指揮中心，隨時由三位副參謀總長輪流駐守，除非遇緊急狀況，否則總統及參謀總長並不會進駐，而我國另一座戰時提供包括總統、政經首長進駐指揮的「圓山指揮所」就在一旁。

「衡山指揮所」是我國因應戰爭攻擊而設計的戰時軍事指揮中心，主要是戰時提供參謀總長進駐進行戰時軍事行動指揮。整體設計比照美軍華府戰時指揮所規格，連核子攻擊的防護都考量在內，具有防8級地震以上的抗震能力。

衡指所是民國六十七年由先總統蔣中正下令開鑿密建，目前已是高科技數位化的戰情指揮中心，在內部的超大液晶螢幕中，隨時可以看到對岸機艦的動態，戰情中心與各作戰區也保持二十四小時通訊連線，全天候監控台海軍情動態。

為了防止電磁脈衝攻擊，衡指所內部採用的光纖網路，連核爆電磁脈衝，都無法癱瘓電路系統，就算因海嘯或海底電纜導致與國外通訊中斷，還有備援的衛星系統，可維持與國外通訊，得以緊急向國外求援。

因此萬一戰時通訊遭到敵軍切斷，衡指所內部有數位微波系統，可對外透過衛星發射聲音和影像，甚至進行「統帥廣播」，以反制敵軍可能對台進行媒體戰散播「假新聞」。

衡山內部概分為甲、乙、丙三區域，甲區是元首的戰時指揮中心、乙區則為情報和作戰協調中心、丙區為政務協調中心和戰爭資源協調中心，在戰時這幾區可以臨時用防爆鋼門再做區隔。

而同一坑道入口，可通往隔鄰的另一座「圓山指揮所」，此處則是行政院的國家災防中心，可同時提供內閣首長進駐，安全性與衡山指揮所同等級。

(中時電子報)