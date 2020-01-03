竹南鎮公所在3、4兩天，在竹南鎮公所3樓邀集書法名家揮毫寫春聯。〔竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

竹南鎮公所在3、4兩天，在竹南鎮公所3樓邀集書法名家揮毫寫春聯。〔竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

新年即將到來，竹南鎮公所特別在3、4兩日，邀請多位書法名家，齊聚竹南鎮公所3樓舉辦「109年新春揮毫贈春聯活動」歡迎鄉親們踴躍前往索取，提前營造歡度春節氣氛。

中國人習慣在春節期間，書寫含有吉利、和祥字詞的春聯貼於家戶中，象徵除舊佈新。竹南鎮公所因而安排在1月3、4日兩天，邀集12位書法名家在竹南鎮公所3樓一起現場揮毫，期望民眾在新的一年，能夠吉祥鼠報豐收歲，科技花開富裕家，歡迎鄉親朋友們踴躍索取，共享新年快樂氣氛，迎接鼠年的到來。

竹南鎮公所在3、4兩天，在竹南鎮公所3樓邀集書法名家揮毫寫春聯，歡迎鄉親持發票前來換取。〔竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

這次參與新春揮毫書法名家有：陳金火、陳運進、楊得勇、李鴻明、黃貴燭、黃榮華、邱英嬌、蕭旭烈、魏美玉、莊福慶、蕭政德、鄭銘、邱美玲、吳元碘、謝奕富、郭玉秀、詹萬添等書法名家。歡迎民眾踴躍索取，每人憑108年11、12月、109年1月發票5張，限索取2幅春聯、1幅堂號、5張小字（春、福、滿、壽等），所收集的發票將捐贈給公益團體，以推廣行善風氣。

(中時 )