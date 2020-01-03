大陸發補貼 特斯拉Model 3下調16％售價 15:052020/01/03 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因大陸政府對電動車發給補貼，電動車生產商特斯拉（Tesla）於大陸官方網頁公布，國產Model 3標準續航升級版價格將降至人民幣（下同）29.905萬元。 大陸產Model 3標準續航升級版原售價為35.58萬元，即是次降價減幅為16％。 特斯拉稍早表示，將於7日在上海工廠向客戶交付第二批中國製造的Model 3。此次的新車用戶並不是特斯拉員工。該公司於2019年12月30日交付了第一批15輛國產Model 3，車主全是特斯拉中國區員工。 (工商 ) #特斯拉 #大陸 #國產 #標準 #續航 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》特斯拉首批上海製Model 3開始交車，下月擴大出貨 11:252019/12/30 財經 陸產特斯拉今首交付 將強化陸新興車市「鯰魚效應」 13:412019/12/30 財經 《國際產業》特斯拉：上海廠已達成每周千輛的生產目標 14:152019/12/30 財經 特斯拉上海廠交付Model 3 投產速度創紀錄 14:532019/12/30 財經 威唐工業與特斯拉簽約 成為部分零件一級供應商 21:312019/12/30 財經 首批陸產特斯拉交車 激發鯰魚效應 04:102019/12/31 焦點新聞 陸製Model 3交車 特斯拉力拚零件國產化 04:102019/12/31 財經要聞 《國際產業》投銀看衰特斯拉本季銷售目標難達陣，預言明年股價腰斬 15:232019/12/31 財經 特斯拉在美撞車事故又一起 當局展開調查 13:352020/01/01 國際 特斯拉上海工廠 擬2020年底前全面採用陸零件 19:432020/01/01 財經 財經熱門新聞 美晶片廠爆缺貨慘況！台積電竟中槍？ - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 三星跳電害慘高通 聯發科5G逆襲奪肥單？ - 財經 川普要去北京…陸慌了？專家曝驚天陰謀 - 財經 1分鐘財經掃描》跟著政府基金賺錢 這10檔別錯過 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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