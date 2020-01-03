因大陸政府對電動車發給補貼，電動車生產商特斯拉（Tesla）於大陸官方網頁公布，國產Model 3標準續航升級版價格將降至人民幣（下同）29.905萬元。

大陸產Model 3標準續航升級版原售價為35.58萬元，即是次降價減幅為16％。

特斯拉稍早表示，將於7日在上海工廠向客戶交付第二批中國製造的Model 3。此次的新車用戶並不是特斯拉員工。該公司於2019年12月30日交付了第一批15輛國產Model 3，車主全是特斯拉中國區員工。

(工商 )