全聯旗下甜點自有品牌We Sweet大玩創意！3日宣布首度跨界攜手火鍋名店「馬辣」推出兩款聯名甜點，將於1月10日至2月6日期間限定販售，有「麻辣邦特蛋糕」、「麻辣巧克力蛋糕」兩款，挑戰消費者味蕾，也創造話題！

全聯表示，兩款聯名麻辣甜點，都是使用「馬辣」的麻辣調味油製成，其中「麻辣邦特蛋糕」使用可可粉製成蛋糕體，淋上香辣的起士醬；「麻辣巧克力蛋糕」則以軟嫩蓬鬆的巧克力蛋糕體，搭配使用美國Hersheys巧克力醬及特製馬辣辛料，融合成的獨特麻辣巧克力淋醬，口感獨特。

此外，全聯也宣布，We Sweet於2019年底第三度攜手Hersheys巧克力聯名的甜點系列，將於1月3日至1月16日再推出第二波5款新品，有「邪惡巧克力布朗尼」、「雙重巧克力莓果蛋糕」、「經典巧克力卡茲蛋糕」、「經典巧克力邦特蛋糕」、「Read Bread新英格蘭堡」經典巧克力風味。

全聯表示，We Sweet X Hersheys聯名甜點廣受好評，自2017年底、2018年底、2019年底以來，已三度跨界聯名合作，包含「醇黑巧克力千層」、「經典巧克力派」、「冰心蛋糕捲」等品項，都十分受巧克力控喜愛。

據全聯介紹，這次5款新品首推「邪惡巧克力布朗尼」，專為重度巧克力愛好者設計，超濃郁巧克力淋醬，雙層巧克力蛋糕夾著好時巧克力甘那許，灑上夏威夷碎豆及巧克力碎片；另外，「雙重巧克力莓果蛋糕」則是以軟綿的湯種巧克力蛋糕及巧克力慕斯，融入苦甜碎巧克力及酸甜覆盆子果餡。

還有「經典巧克力卡茲蛋糕」是使用好時巧克力醬，搭配榛果巧克力加上巴芮脆片，層次感更豐富；「經典巧克力邦特蛋糕」造型有質感，並使用好時可可粉融入蛋糕體，還有著巧克力內餡，外層添加堅果口感爽脆；以及在媽媽界超紅、網路聲量大的「Read Bread新英格蘭堡」，也推出經典巧克力風味，呈現純美式風味。

(工商 )