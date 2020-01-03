選戰倒數7天，被認為是國民黨總統候選人韓國瑜去年1124勝選功臣之一的女兒韓冰，這次何時會再為父出征，令人好奇；據悉，韓冰將在關鍵時刻現身為韓助選，最有可能的日期就是9日的台北大造勢，韓冰將和韓合體！

據《聯合報》報導，韓辦人士表示，很多支持者早就希望能看到韓冰了，而韓冰也早就回台，只是韓國瑜擔心女兒受傷害，不讓韓冰替他助選。不過，隨著選戰倒數計時，據聞韓冰將在關鍵時刻現身，最有可能的時間點，就是9日在台北的大造勢將有望與韓合體，滿足韓粉的願望。

(中時電子報)