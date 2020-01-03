韓冰要來了！傳這日要和韓合體 15:062020/01/03 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓冰。(本報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 選戰倒數7天，被認為是國民黨總統候選人韓國瑜去年1124勝選功臣之一的女兒韓冰，這次何時會再為父出征，令人好奇；據悉，韓冰將在關鍵時刻現身為韓助選，最有可能的日期就是9日的台北大造勢，韓冰將和韓合體！ 據《聯合報》報導，韓辦人士表示，很多支持者早就希望能看到韓冰了，而韓冰也早就回台，只是韓國瑜擔心女兒受傷害，不讓韓冰替他助選。不過，隨著選戰倒數計時，據聞韓冰將在關鍵時刻現身，最有可能的時間點，就是9日在台北的大造勢將有望與韓合體，滿足韓粉的願望。 (中時電子報) #韓冰 #2020 大選 #國民黨 #民進黨 #蔡英文 #韓國瑜 #總統 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓若敗選 他嘆：國民黨將淪第三小黨 09:282019/12/30 政治 辯論會情緒激動！黃暐瀚：韓沒有變 就是愛恨分明 11:562019/12/30 政治 與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識 15:132019/12/30 國際 反滲透法通過 國民黨要提釋憲 綠委：那是他們的權利 16:292019/12/31 政治 卓榮泰：絕無想要踩死小黨 但民進黨抽血一千西西，不就昏倒了 19:072019/12/31 政治 韓國瑜最後一搏 喚醒菁英藍 04:102020/01/01 論壇廣場 李艷秋再爆會議全文 小英竟這樣評林佳龍！網：龍龍不哭 18:492020/01/01 政治 到底挺不挺韓國瑜 侯友宜：當然要支持韓國瑜 22:252020/01/01 政治 這一幕讓她濕了眼眶！瓊瑤3千字長文 狂讚韓國瑜32次「英雄」 14:402020/01/02 政治 蔡英文與獨派密談突被公開 名嘴爆背後原因 01:242020/01/03 政治 政治熱門新聞 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 - 政治 林靜儀被德媒狠打臉！網犀利統整被讚爆 - 政治 挺韓大姊昨日病逝 遺願：票投2號韓國瑜！ - 政治 注意！韓4號造勢地點出爐 韓粉驚呼：竟有這種表演？ - 政治 台獨風暴／《德國之聲》專訪 蔡陣營發言人林靜儀：用中華民國是勉強 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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