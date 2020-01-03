為發揚無私大愛奉獻精神，並提升中和及新店地區消防服務品質，吳志保女士透過中和區邱烽堯議員居中聯繫，今天捐贈新北市政府消防局15噸水箱車1輛、災情勘查車3台、空氣灌充機1台、住宅用警報器1600具、潛水裝備6組及消防救災器材一批，總價約1,000萬元。

吳志保女士因感念丈夫邢雲程生前曾接受過消防局的急難救助，故一直想要對消防局表示感謝及回饋，中和區邱烽堯議員因同時身為國光義消分隊長，故獲知此訊後立即展開協調，希望能將這份善心回饋給新北市政府消防局，藉此補充消防專用的車輛及裝備，以利未來可以救助更多陷於危難之市民。

新店吳志保女士捐贈消防車輛裝備逾千萬元 大愛善舉護新北。（讀者提供/吳家詮傳真）

依新北市108年統計資料顯示，全市火災受理件數達6,646件，其中新店區計507件、中和區計656件，中和區及新店區水箱車數量分別為10輛及9輛，水箱消防車使用量頻繁致損耗高，本次捐贈的15噸水箱車1輛具備消防幫浦以加壓送水，遇火災時可利於實施初期滅火及人命救助之活動，為消防車輛之主力車輛，將能實質提升本市災害搶救效率。

另有鑑於新北市消防人員馳援南方澳大橋斷裂案件時，各式特殊潛水裝備仍亟待補充，故吳志保女士接受消防局的建議捐贈潛水裝備6套，希望這些裝備能在未來為新北市民安全盡一份心力。

吳志保發揚無私大愛奉獻精神，並提升中和及新店地區消防服務品質。（讀者提供/吳家詮提供）

(中時電子報)