年少時期與父親跑船，發生爭吵的賭氣躲在西班牙小島上的陳炯明，沒想到這一躲就過了39載，陳炯明思鄉親切卻無法返鄉，所幸胞妹陳秀蘭透過移民署台東服務站專員陳允萍協助，辦妥相關文件，日前將文件寄出，陳炯明收到後大讚陳允萍是大好人。

原本居住在台東的陳炯明，17歲時與父親跑遠洋漁船，兩人發生爭吵，陳父憤而將兒子關在船上冰庫中懲罰，並拿走所有文件，陳男也賭氣躲在西班牙小島上，沒想到這一分離就過了39年，父親也早已病逝。

4年多前，陳炯明巧遇同鄉，希望能找到家人，輾轉找到5妹陳秀蘭，得知父母都已去逝，非常感慨，也非常想念台東家人，陳秀蘭花了1年多時間四處奔走，希望為陳炯明辦理相關證件，但都不得要領，最後找上移民署台東服務站專員陳允萍。

在陳允萍幫忙下終將證件辦妥寄出，遠在西班牙的陳炯明近日收到包裹內的文件，陳炯明忐忑的等待領取包裹，仔細的對著收件資料，就擔心這是一場夢，拿到資料後開心表情全寫在臉上。

陳炯明說，他存錢找人協助辦理相關文件辦了30年都辦不好，非常感謝陳允萍，1萬個、1千個心誠摯感謝，他是個大好人、一定會成功，想起這一切都快掉眼淚了。分離39年的陳家手足可望再年節相聚首。

(中時 )