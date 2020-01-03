台大政治系教授蘇宏達「查水表」經歷。（圖／翻攝自蘇宏達臉書）

被「查水表」再發聲！台大教授蘇宏達日前揭露，他批評執政黨故宮政策竟被警方提訊，引起外界廣大迴響。他今(3) 日po文說，蔡英文競選辦公室發言人林靜儀對外媒表示，「支持統一就是叛國」，他想問蔡英文總統，這算不算「國家級」的「造謠」？他認為，說謊才是掌握權力者的特權。

蘇宏達今在臉書發聲，提到他發布「誰？是誰在封殺台灣人的言論自由」一文後，全台各角落升斗小民因傳LINE、FB貼文而受到政府當局傳訊震懾的案例也如雨後春筍般冒出來。他感嘆，民進黨的網軍、扈從，從海內海外丶校內校外，舖天蓋地的直接進行人身攻擊，扣上造謠、假冒的大帽子。簡單三字，就是你說謊。

德國納粹宣傳頭子戈培爾(Paul Joseph Goebbels）有句名言：謊話說一千遍就會成為真理，被許多政治宣傳者奉為圭臬。蘇宏達認為，戈培爾的話有一個大前提，那就是：你必須先掌握權力。只有大權在握，謊話講一千遍才可能成為真理。因為，掌握了權力，不但可能動員龐大的國家宣傳機器，還有足夠的資源豢養部隊，更可以操控國家暴力壓制企圖揭穿謊言的人。

蘇宏達痛批，手握權力的高官手提現金三百萬被揭露，就說是為了給孩子去菲律賓開珍奶創業，連主管反洗錢的法務部次長都急著幫腔；長期作為特定陣營網軍頭頭出了事，老長官立即切割說不熟不認識；故宮前院長清楚說出2025年前分三階段改造故宮成三個東方館，事後因輿論譁然而辯稱是以學者身份發表的構想，再反過來指責揭穿者製造假新聞。

蘇宏達更感驚訝的是，蔡辦發言人林靜儀接受外媒《德國之聲》訪問時，竟表示「支持統一就是叛國」，此番言論可謂全台震動。他要問蔡總統：這算不算「國家級」的「造謠」？是否「足以影響公共之安寧」？

文末他說，「很明顯，說謊，是掌握權力者才有的特權。我們這些小老百姓，手無寸鐵，哪敢說謊、造謠！現在，連話，都不太能說了。」

(中時電子報)