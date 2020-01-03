農曆春節將至，瞄準送禮商機，黑橋牌3日宣布，呼應2020的愛你愛你年，黑橋牌特別推出象徵幸福、祈福意思的「豆腐香腸」新品，結合經典商品黑豬肉香腸喜慶的鮮紅色，用來送禮有祝福對方運勢長紅、事業長紅、幸福長久等吉祥寓意；特別的是，今年黑橋牌在香腸禮盒上特別加碼設計一款祝賀「幸福長久」的節慶限量版禮標紙，可作為春聯使用，也讓送禮更添喜氣與意義。

黑橋牌指出，「香腸」可以說是春節圍爐上的重頭戲，經典熱賣的黑豬香腸，因黑豬相較於白豬不易照顧，因此產量珍稀，加上飼養期較長，故肉質成熟度更佳，油脂的分布更為勻稱、口感Q彈緊實，對於喜愛嘗鮮的消費大眾，黑橋牌近年也相繼推出多款特色風味香腸，如馬告香腸、啤酒香腸、墨魚香腸、飛魚卵香腸、烏魚子香腸等，風味系列香腸銷量平均每年以30％速度成長。

黑橋牌表示，今年黑橋牌再推出代表幸福長久的新品「豆腐香腸」，選用優質豬腿肉，以傳家配料醃製12小時以上，並以非基因改造豆腐取代油脂，讓香腸口感不僅更Q軟多汁、帶有淡淡的豆香，讓風味更具多層次，且豆腐有「福」的諧音，也帶有祈福的意涵，透過將豆腐贈送給親朋好友，更有著「送福」的美意。

此外，黑橋牌今年也推出多種經典年菜品項，例如每逢過年象徵著鴻運高升的黑橋牌「香腸蘿蔔糕」，在以新鮮蘿蔔製成的港式蘿蔔糕中，加入大塊香腸丁，上市4年買氣不減，還有以純鮮奶作為外皮基底，並採用黑橋牌香腸、香菇、鹹蛋黃做為內餡，象徵「包金招財」的黑橋牌香腸肉包，每年也至少熱賣30萬顆以上，受消費者喜愛。

除了長年熱銷商品外，黑橋牌行銷部劉子寧也透露，今年另有一款年菜人氣迅速竄升，就是「松露剝皮辣椒雞湯」，除了過年代表起家準備的雞湯品外，選用號稱「餐桌上黑鑽石」的黑松露入饌，配上清爽甘甜的剝皮辣椒與整隻紅金鑽土雞一同熬煮，香氣濃郁湯頭滑順；同時，黑橋牌也有其他手路年菜，如「御膳鮑參佛跳牆」、「鯧魚炊粉鍋」、「富貴蹄膀」等各式海陸佳餚，讓消費者於年節選購，簡單張羅就很澎湃！

(工商 )