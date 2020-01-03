2020新年新氣象，愛爾達電視端出全新菜色，繼2018年布宜諾斯艾利斯青年奧運後，洛桑冬季青年奧運將從元月10日凌晨3點開始轉播開幕典禮，一直到23日，中華電信MOD 201 頻道愛爾達體育2台、Hami Video 和 ELTA.tv 將提供多達 60 個小時的精彩轉播。

12 年來，愛爾達第18度參與大型綜合賽會轉播，從2008年北京奧運開始，愛爾達電視從最初的奧運菜鳥，歷經了3屆夏季奧運會、3 屆冬季奧運會、3 屆青年奧運、3 屆亞洲運動會、2 屆冬季青年奧運，以及1屆帕拉林匹克運動會，就連2009年在國內舉辦的台北聽障運動會和高雄世界運動會、2017 年的世界大學運動會，愛爾達也沒有缺席。

愛爾達表示，2020年冬青奧在瑞士舉行，已連續三屆冬青奧都在歐洲舉辦，時差7 個小時對台灣觀眾是一大福音，賽事大多在台灣時間下午4點到晚間12點，觀眾下班後立刻就能欣賞到頂尖新秀的 出色發揮。

本屆冬青奧愛爾達電視預計轉播開閉幕、花式滑 冰、高山滑雪、自由式滑雪、雪板、冰球共計 6 個項目。雖然台灣缺乏冬季運動的環境，但仍然有許多熱心家長全力栽培訓練出一流的冬運好手。除了一直以來有選手在山坡地克難訓練的雪車和雪橇取得參賽門票之外，花式滑冰和高山滑雪和冬青奧特有的冰球 3X3 混合團體項目,也都有選手得到國際肯定，贏得參賽門票。此次的國際訊號中，花式滑冰和高山滑雪都有機會出現在轉播頻道。

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