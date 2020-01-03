陳維齡和女兒喬妹。自然醒影像工作室提供

陳維齡和女兒宋語喬和兒子宋承駿。自然醒影像工作室提供

一家四口幸福甜蜜。自然醒影像工作室提供

喬妹很萌。自然醒影像工作室提供

夫妻感情十分恩愛。自然醒影像工作室提供

人生處處有轉折，結婚已17年的宋逸民、陳維齡夫妻深知此理，畢竟兩人婚姻曾陷入危機，卻又能藉信仰與溝通找回幸福，為了慶祝得來不易17年的牽手情，也將見證宋逸民3月即將轉變成為牧師有意義的一刻，再度開啟斜槓人生，一家人不僅重拍婚紗，也將到新加坡旅遊，紀念這饒富意義的一年。

宋逸民出道33年，是台灣戲劇一哥、八點檔男主角，妻子陳維齡也曾與藝人大嫂團組成「黃金五嫂」，不僅收入頗豐，螢幕人前人後風光。幕後不為人知的是，夫妻倆曾為了小孩教養問題，在兒子宋承駿3歲時婚姻出現危機，甚至鬧到陳維齡帶兒子搬出愛巢，嚴重思考離婚這個問題，沒想到一念之間，竟然獲得重大轉機。

當時兩夫妻痛苦不已，陳維齡感受到老公根本不愛這個家，不會當爸爸，宋逸民則認為，只是心想努力賺錢把錢拿回家有錯嗎？陳維齡甚至到處算命、通靈、求神，請人作法，希望能找到解決方法與答案，誰知全都無效，結果在偶然的機會宋逸民走進教會。

那天台上有一家人看起來生活並不富裕，可是非常喜樂，讓他開始省思自己婚姻幸福可是卻一點都不快樂，回到家後陳維齡突然發現老公改變了，能夠溝通了，攜手共進教會後，婚姻終於破鏡重圓。

陳維齡被所謂的「通靈老師」告知，家裡地基主在吵，家裡有小鬼，「還說前輩子殺了宋逸民全家，所以要來還債」，為此花了不少冤枉錢，宋逸民當時覺得演藝圈很空虛，工作有時也是朝不保夕，每天都沒有意義，直到與弟弟一起進入教會才得到救贖。

為了17周年，加上宋逸民將在今年3月成為正式的牧師，不僅重拍婚紗照，也要在元月4日帶著一雙兒子駿哥，女兒喬妹一起到新加坡旅遊，陳維齡表示，「雖然演藝收入減少，沒上通告，但總是有人會幫助我們，包括婚紗也有人贊助，讓我們心懷感激。」

宋逸民有感於信仰帶給他的力量，不僅跟藝人好友們成立藝起發光促進協會（現為理事長），在10年的努力學習過程中，同時也在4年前進入神學院，陳維齡透露，「當時我也是有點惶恐，畢竟一口氣推掉《父與子》及備檔等千集的戲劇，收入該怎麼辦？」後來才發現上帝自然又為他們找到幸福，直到今年3月，宋逸民將從神學院畢業，成為牧師，陳維齡稱謂也從「大嫂」變成「師母」，一起和藝人朋友們服事上帝。

(中時 )