台中南屯貨車拖板車相撞 一男一女當場死亡 15:232020/01/03 中時 黃國峰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中南屯區發生拖板車和貨車車禍意外，造成2死慘劇。(張妍溱翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市南屯區精科路、向上路口今天下午兩點多，發生一部拖板車與貨車貨車相撞意外，造成貨車當場翻覆，救護人員到場發現，一男一女已無生命徵象，詳細原因警方仍在調查中。 台中南屯區發生拖板車和貨車車禍意外，造成2死慘劇。(張妍溱翻攝) 據警方初步調查，拖板車與貨車相撞後，拖板車衝入路旁邊坡，貨車則翻覆在路上，消防局派遣春社、南屯及西屯等分隊等到場救災，發現一男一女當場死亡。 (中時 ) #貨車 #拖板車 #死亡 #調查 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 反同團體嗆蔡讓台灣民主死亡 04:102019/12/30 政治要聞 台南市議會頒贈40萬獎金慰勉警方 治安滿意度六都之冠 14:552019/12/30 生活 調查局線民涉運毒在美落網 刑滿返台判免再坐牢 18:022019/12/30 社會 萌犬人人好 跳上機車「一夜情」 警方上門才回家 18:302019/12/30 社會 小貨車暗夜起火！疑為失竊車輛 10:362020/01/02 社會 載挖土機亂入 大貨車追撞6車3人受傷 14:212020/01/02 社會 《產業》HINO蟬聯10年大型商用車霸主 11:252020/01/03 財經 伊朗高級將領遭美空襲死亡 油價聞訊飆漲 12:412020/01/03 國際 馬路上火燒車 貨物全付之一炬 12:142020/01/03 社會 海巡署塭仔頭安檢所 昨發現1罕見江豚死在岸上 15:052020/01/03 生活 社會熱門新聞 美女醫床戰帥氣人夫醫19次 判賠95萬 - 社會 迫降急關油電防止爆炸 黑鷹駕駛保人機安全 - 社會 女大生羞羞「玩起來」不關門 快登頂驚見媽媽站門口... - 社會 台中沙鹿汽車逆向撞機車 一對男女慘死 - 社會 失事黑鷹坐滿將官正常嗎？網嘆：坐太多怕被嗆 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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