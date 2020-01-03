台中市南屯區精科路、向上路口今天下午兩點多，發生一部拖板車與貨車貨車相撞意外，造成貨車當場翻覆，救護人員到場發現，一男一女已無生命徵象，詳細原因警方仍在調查中。

台中南屯區發生拖板車和貨車車禍意外，造成2死慘劇。(張妍溱翻攝)

據警方初步調查，拖板車與貨車相撞後，拖板車衝入路旁邊坡，貨車則翻覆在路上，消防局派遣春社、南屯及西屯等分隊等到場救災，發現一男一女當場死亡。

(中時 )